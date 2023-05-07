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Violência

Jovem é baleado na testa no momento em que cortava o cabelo em Baixo Guandu

Criminosos invadiram uma casa atirando. A motivação do crime ainda é desconhecida
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

07 mai 2023 às 10:51

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 10:51

Matéria 4: Rio Doce em Baixo Guandu. Fundação Renova. Foto para conteúdo de marca.
 Baixo Guandu. Crédito: Diego Luis
Um jovem de 18 anos ficou ferido após ser baleado na noite da última sexta-feira (05) no bairro Val Paraíso, em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. A vítima estava em uma casa cortando o cabelo quando os suspeitos invadiram o local atirando. A motivação do crime ainda é desconhecida.
Testemunhas contaram para a Policia Militar que a vítima estava cortando o cabelo, enquanto outro jovem, de 20 anos, aguardava. Nesse momento,  dois homens teriam chegado ao local com um cigarro de maconha e conversaram com o cliente que aguardava. Depois, os suspeitos saíram do local.
O rapaz abordado teria estranhado a ação e pediu para que o amigo fechasse a porta. Ainda assim, os dois homens que haviam entrado no local antes, acompanhados de mais dois, invadiram a residência chutando a porta, já atirando. O jovem que estava cortando o cabelo foi baleado na testa e caiu no local. O outro conseguiu fugir.
A vítima foi socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada ao Hospital João dos Santos Neves. O estado de saúde da vítima não foi informado.

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Por meio de nota a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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