Jovem é baleado na testa no momento em que cortava o cabelo em Baixo Guandu

Baixo Guandu. Crédito: Diego Luis

Um jovem de 18 anos ficou ferido após ser baleado na noite da última sexta-feira (05) no bairro Val Paraíso, em Baixo Guandu , no Noroeste do Estado. A vítima estava em uma casa cortando o cabelo quando os suspeitos invadiram o local atirando. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Testemunhas contaram para a Policia Militar que a vítima estava cortando o cabelo, enquanto outro jovem, de 20 anos, aguardava. Nesse momento, dois homens teriam chegado ao local com um cigarro de maconha e conversaram com o cliente que aguardava. Depois, os suspeitos saíram do local.

O rapaz abordado teria estranhado a ação e pediu para que o amigo fechasse a porta. Ainda assim, os dois homens que haviam entrado no local antes, acompanhados de mais dois, invadiram a residência chutando a porta, já atirando. O jovem que estava cortando o cabelo foi baleado na testa e caiu no local. O outro conseguiu fugir.

A vítima foi socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada ao Hospital João dos Santos Neves. O estado de saúde da vítima não foi informado.