Homem sofre acidente em 1° passeio após comprar moto no Sul do ES; vídeo

Um motociclista ficou ferido após bater de frente com um carro que invadiu a contramão na Rodovia do Contorno, a BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (6). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome revelado, foi socorrida consciente e levada para a Santa Casa de Misericórdia, no mesmo município. O acidente foi registrado em imagens e aconteceu no primeiro passeio após a moto ter sido comprada.

O motociclista estava acompanhado do irmão, que vinha em uma moto atrás e tinha uma câmera que capturou o momento da batida. No vídeo é possível perceber que a estrada estava em faixa contínua, quando é proibida a ultrapassagem. Após a batida, o irmão parou e, em desespero, tentou ajudar a vítima. Essa era a primeira viagem de moto feita entre os dois.

As imagens também flagram o momento em que o motorista do carro sai do veículo e corre, sem prestar socorro à vítima.

Quando a PM chegou ao local, a vítima já tinha sido encaminhada para o hospital. Os policiais foram informados que o motociclista sofreu lesões pelo corpo, mas estava consciente, conversava e não corria risco de morte. De acordo com a apuração do repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, a vítima está em estado estável.

Segundo o aspirante a oficial Dantas, da Polícia Militar, o irmão e um amigo, que não participava do passeio de moto, foram atrás do suspeito e conseguiram pegá-lo na altura da Rodovia do Frade. Eles depois acionaram a PM, que conduziu o indivíduo para a delegacia, por ter omitido o socorro e apresentar sinais de embriaguez. O condutor do carro se negou a fazer o teste do bafômetro. Os policiais ainda verificaram que o homem tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.