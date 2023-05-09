Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cão farejador que achou

Mulher é presa com drogas dentro de bolsa em rodoviária da Serra

Suspeita de 38 anos afirmou que receberia mil reais para levar o material até Alto Rio Novo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2023 às 21:27

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 21:27

Uma mulher de 38 anos foi detida com drogas dentro de uma bolsa enquanto aguardava na sala vip do terminal rodoviário de uma empresa em Carapina, na Serra. O caso aconteceu nesta segunda-feira (8), e o material foi localizado graças a uma cadela farejadora.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram até o local, que fica às margens da BR 101, para um patrulhamento preventivo.
A cadela de nome Linda começou a farejar a área externa e apontou que havia algo na sala vip. Lá, ela indicou a bolsa de uma passageira.
Os policiais abriram a bolsa e encontraram vários tabletes de maconha e crack. Questionada, a mulher disse que levaria a droga para Alto Rio Novo, na Região Noroeste do Estado. Pelo "serviço", ela afirmou que receberia R$ 1 mil.
Depois disso, a cadela farejou mais tabletes de maconha, dessa vez escondidos no banheiro feminino. A mulher alegou que o material também pertencia a ela. A suspeita foi levada para a Delegacia Regional do município.
Ao todo, foram apreendidos:
  • Um tablete de maconha (peso aproximado: 610g); 
  • Um tablete de maconha (peso aproximado: 630g); 
  • Um tablete de maconha (peso aproximado: 640g); 
  • Um tablete de crack (peso aproximado: 465g); 
  • Um pedaço de maconha (peso aproximado: 60g); 
  • Um pedaço de maconha (peso aproximado: 70g); 
  • Um pedaço de pasta base (peso aproximado: 30g); 
  • Um celular; 
  • 156 reais em espécie.
A reportagem perguntou à Polícia Civil sobre autuação da suspeita e também demandou a empresa responsável pelo terminal, mas não teve retorno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Serra Alto Rio Novo Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados