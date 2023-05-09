Mulher é presa com drogas dentro de bolsa em rodoviária da Serra

Uma mulher de 38 anos foi detida com drogas dentro de uma bolsa enquanto aguardava na sala vip do terminal rodoviário de uma empresa em Carapina, na Serra. O caso aconteceu nesta segunda-feira (8), e o material foi localizado graças a uma cadela farejadora.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram até o local, que fica às margens da BR 101, para um patrulhamento preventivo.
A cadela de nome Linda começou a farejar a área externa e apontou que havia algo na sala vip. Lá, ela indicou a bolsa de uma passageira.
Os policiais abriram a bolsa e encontraram vários tabletes de maconha e crack. Questionada, a mulher disse que levaria a droga para Alto Rio Novo, na Região Noroeste do Estado. Pelo "serviço", ela afirmou que receberia R$ 1 mil.
Depois disso, a cadela farejou mais tabletes de maconha, dessa vez escondidos no banheiro feminino. A mulher alegou que o material também pertencia a ela. A suspeita foi levada para a Delegacia Regional do município.
Ao todo, foram apreendidos:
- Um tablete de maconha (peso aproximado: 610g);
- Um tablete de maconha (peso aproximado: 630g);
- Um tablete de maconha (peso aproximado: 640g);
- Um tablete de crack (peso aproximado: 465g);
- Um pedaço de maconha (peso aproximado: 60g);
- Um pedaço de maconha (peso aproximado: 70g);
- Um pedaço de pasta base (peso aproximado: 30g);
- Um celular;
- 156 reais em espécie.
A reportagem perguntou à Polícia Civil sobre autuação da suspeita e também demandou a empresa responsável pelo terminal, mas não teve retorno.