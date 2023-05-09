Jovem muda tatuagem para despistar polícia, mas acaba preso na Serra

Foragido da Justiça com mandado de prisão em aberto por uma tentativa de homicídio e um roubo, mas também suspeito de outros assaltos no município da Serra, Vinícius Leal dos Santos, de 24 anos, foi preso pela Polícia Civil na última quinta-feira (4) no bairro Praia da Capuba. A corporação estava à procura do jovem e o classificava como um "indivíduo de altíssima periculosidade".
No dia 19 de abril, a polícia chegou a realizar uma operação para tentar prender o até então foragido, mas não o encontrou. Naquele momento, a companheira de Vinícius disse que ele não tinha paradeiro fixo por medo de ser preso.
De acordo com o titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, o indivíduo preso estava na lista das pessoas mais procurados do município.
"Retirar este indivíduo de circulação significa um senso de Justiça e tranquilidade às vítimas dos crimes cometidos por ele", afirma o delegado.
Com Vinícius, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 com seis munições. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o indivíduo está detido no Centro de Triagem de Viana desde sexta-feira (5).
Homem mudou até tatuagem para confundir polícia
Na data em que a polícia tentou prender Vinícius em casa, mas não conseguiu, imagens do foragido foram divulgadas. A ideia era mostrar a cara do indivíduo que tinha mandados de prisão em aberto. Na época, a polícia chamou atenção para uma tatuagem de cruz perto da orelha.
Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (9), a Polícia Civil voltou a chamar atenção para as tatuagens. Mas desta vez, mostrando que Vinícius Leal dos Santos tentou fugir da polícia alterando o desenho, A cruz foi substituída por um desenho de um anjo.
"O que chama atenção são as tatuagens. Após a divulgação das fotos, verificamos que ele fez uma outra tatuagem para tentar cobrir o antigo desenho", detalhou o titular da DHPP da Serra.
Jovem muda tatuagem para despistar polícia, mas acaba preso na Serra