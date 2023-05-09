Jovem muda tatuagem para despistar polícia, mas acaba preso na Serra

Vinícius Leal dos Santos foi preso pela polícia na Serra na última quinta (4) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Foragido da Justiça com mandado de prisão em aberto por uma tentativa de homicídio e um roubo, mas também suspeito de outros assaltos no município da Serra , Vinícius Leal dos Santos, de 24 anos, foi preso pela Polícia Civil na última quinta-feira (4) no bairro Praia da Capuba. A corporação estava à procura do jovem e o classificava como um "indivíduo de altíssima periculosidade".

De acordo com o titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, o indivíduo preso estava na lista das pessoas mais procurados do município.

"Retirar este indivíduo de circulação significa um senso de Justiça e tranquilidade às vítimas dos crimes cometidos por ele", afirma o delegado.

Vinícius Leal dos Santos foi preso pela polícia na Serra na última quinta (4) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Com Vinícius, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 com seis munições. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o indivíduo está detido no Centro de Triagem de Viana desde sexta-feira (5).

Homem mudou até tatuagem para confundir polícia

Vinícius Leal dos Santos mudou uma das tatuagens para fugir da polícia Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Na data em que a polícia tentou prender Vinícius em casa, mas não conseguiu, imagens do foragido foram divulgadas. A ideia era mostrar a cara do indivíduo que tinha mandados de prisão em aberto. Na época, a polícia chamou atenção para uma tatuagem de cruz perto da orelha.

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (9), a Polícia Civil voltou a chamar atenção para as tatuagens. Mas desta vez, mostrando que Vinícius Leal dos Santos tentou fugir da polícia alterando o desenho, A cruz foi substituída por um desenho de um anjo.

"O que chama atenção são as tatuagens. Após a divulgação das fotos, verificamos que ele fez uma outra tatuagem para tentar cobrir o antigo desenho", detalhou o titular da DHPP da Serra.