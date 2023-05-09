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Jovem muda tatuagem para despistar polícia, mas acaba preso na Serra

Vinícius Leal dos Santos, de 24 anos, é procurado pela polícia desde dezembro de 2022, com mandado de prisão por roubo e tentativa de homicídio e suspeito de outros assaltos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2023 às 12:32

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 12:32

Vinícius Leal dos Santos foi preso pela polícia na Serra na última quinta (4)
Vinícius Leal dos Santos foi preso pela polícia na Serra na última quinta (4) Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Foragido da Justiça com mandado de prisão em aberto por uma tentativa de homicídio e um roubo, mas também suspeito de outros assaltos no município da Serra, Vinícius Leal dos Santos, de 24 anos, foi preso pela Polícia Civil na última quinta-feira (4) no bairro Praia da Capuba. A corporação estava à procura do jovem e o classificava como um "indivíduo de altíssima periculosidade".
No dia 19 de abril, a polícia chegou a realizar uma operação para tentar prender o até então foragido, mas não o encontrou. Naquele momento, a companheira de Vinícius disse que ele não tinha paradeiro fixo por medo de ser preso.
De acordo com o titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, o indivíduo preso estava na lista das pessoas mais procurados do município.
"Retirar este indivíduo de circulação significa um senso de Justiça e tranquilidade às vítimas dos crimes cometidos por ele", afirma o delegado.
Vinícius Leal dos Santos foi preso pela polícia na Serra na última quinta (4)
Vinícius Leal dos Santos foi preso pela polícia na Serra na última quinta (4) Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Com Vinícius, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 com seis munições. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o indivíduo está detido no Centro de Triagem de Viana desde sexta-feira (5).

Homem mudou até tatuagem para confundir polícia

Vinícius Leal dos Santos mudou uma das tatuagens para fugir da polícia
Vinícius Leal dos Santos mudou uma das tatuagens para fugir da polícia Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Na data em que a polícia tentou prender Vinícius em casa, mas não conseguiu, imagens do foragido foram divulgadas. A ideia era mostrar a cara do indivíduo que tinha mandados de prisão em aberto. Na época, a polícia chamou atenção para uma tatuagem de cruz perto da orelha.
Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (9), a Polícia Civil voltou a chamar atenção para as tatuagens. Mas desta vez, mostrando que Vinícius Leal dos Santos tentou fugir da polícia alterando o desenho, A cruz foi substituída por um desenho de um anjo.
"O que chama atenção são as tatuagens. Após a divulgação das fotos, verificamos que ele fez uma outra tatuagem para tentar cobrir o antigo desenho", detalhou o titular da DHPP da Serra.
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