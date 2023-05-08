Jovem oferece drogas a policiais civis e acaba preso em Cachoeiro

Um dos investigadores aceitou a proposta e aguardou para ver de onde o traficante retiraria a droga. Após confirmar o local, deu voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado a delegacia regional de Cachoeiro, junto com a droga, R$ 100 em dinheiro e um aparelho celular. Ele foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.