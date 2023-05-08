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Tráfico

Jovem oferece drogas a policiais civis e acaba preso em Cachoeiro

Droga foi oferecida a dois policiais civis do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro de Itapemirim
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 mai 2023 às 19:56

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 19:56

Jovem oferece drogas a policiais civis e acaba preso em Cachoeiro
Jovem oferece drogas a policiais civis e acaba preso em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Um rapaz de 18 anos acabou preso por tráfico de drogas após oferecer drogas a dois policiais civis do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (08).
Segundo a Polícia Civil, os investigadores cumpriam diligências no bairro Valão, com uma viatura descaracterizada, quando o rapaz passou e ofereceu três papelotes de cocaína, acreditando se tratarem de “clientes”.
Um dos investigadores aceitou a proposta e aguardou para ver de onde o traficante retiraria a droga. Após confirmar o local, deu voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado a delegacia regional de Cachoeiro, junto com a droga, R$ 100 em dinheiro e um aparelho celular. Ele foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.

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