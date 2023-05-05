Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Sul do ES

Homem morre após levar tiros no meio da rua em Marataízes

Suspeito de praticar o crime seria um servidor municipal; polícia realizou buscas, mas nenhum suspeito foi localizado
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

05 mai 2023 às 17:55

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 17:55

Um homem de 31 anos morreu após ser atingido por tiros no meio de uma rua em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O crime foi na localidade de Barra de Itapemirim, na noite dessa quinta-feira (4), e, de acordo com o relato de testemunhas à Polícia Militar, teria sido cometido por um funcionário da prefeitura do município, que fugiu em uma motocicleta após os disparos.
A ocorrência foi por volta das 21h. De acordo com a PMES, a vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Samu e foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas acabou evoluindo a óbito após dar entrada no local.
A polícia realizou buscas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do crime. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", informou a PCES por nota.
A Prefeitura de Marataízes foi procurada, porém não se pronunciou até a publicação desta reportagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Marataízes Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados