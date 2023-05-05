Homem morre após levar tiros no meio da rua em Marataízes

Um homem de 31 anos morreu após ser atingido por tiros no meio de uma rua em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O crime foi na localidade de Barra de Itapemirim, na noite dessa quinta-feira (4), e, de acordo com o relato de testemunhas à Polícia Militar, teria sido cometido por um funcionário da prefeitura do município, que fugiu em uma motocicleta após os disparos.

A ocorrência foi por volta das 21h. De acordo com a PMES, a vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Samu e foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas acabou evoluindo a óbito após dar entrada no local.

A polícia realizou buscas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do crime. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", informou a PCES por nota.