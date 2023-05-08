Motorista é preso após causar acidente e ser flagrado fugindo em Cachoeiro

O motorista de um carro que atingiu um motociclista no último sábado (6), na BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, quando fazia uma ultrapassagem em local proibido está preso. Após ser conduzido à Delegacia Regional do município, ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Um vídeo registrado no momento do acidente mostra o condutor saindo do veículo e fugindo do local correndo, sem prestar socorro à vítima (assista acima).
Em nota, a Polícia Civil explicou que o suspeito não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, sendo encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).
O motociclista atingido pelo carro foi socorrido consciente e levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Ele sofreu lesões pelo corpo, conversava e não corria risco de morte. A reportagem não tem informações sobre o atual estado de saúde da vítima.
O momento da batida foi registrado por uma câmera que estava na moto do irmão do motociclista. No vídeo é possível perceber que a estrada estava em faixa contínua, quando é proibida a ultrapassagem. Após a batida, o irmão parou e, em desespero, tentou ajudar a vítima.
Segundo o aspirante a oficial Dantas, da Polícia Militar, que atuou na ocorrência, o irmão e um amigo da vítima, que não estava no passeio de moto, conseguiram ir atrás e pegar o suspeito na altura da Rodovia do Frade. Eles acionaram a PM, já que o suspeito omitiu socorro e apresentava sinais de embriaguez. O motorista do carro se negou a fazer o teste do bafômetro. Os policiais ainda verificaram que o homem tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.