Motorista é preso após causar acidente e ser flagrado fugindo em Cachoeiro

(assista acima). O motorista de um carro que atingiu um motociclista no último sábado (6), na BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo , quando fazia uma ultrapassagem em local proibido está preso. Após ser conduzido à Delegacia Regional do município, ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Um vídeo registrado no momento do acidente mostra o condutor saindo do veículo e fugindo do local correndo, sem prestar socorro à vítima

Em nota, a Polícia Civil explicou que o suspeito não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, sendo encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

O motociclista atingido pelo carro foi socorrido consciente e levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Ele sofreu lesões pelo corpo, conversava e não corria risco de morte. A reportagem não tem informações sobre o atual estado de saúde da vítima.

O momento da batida foi registrado por uma câmera que estava na moto do irmão do motociclista. No vídeo é possível perceber que a estrada estava em faixa contínua, quando é proibida a ultrapassagem. Após a batida, o irmão parou e, em desespero, tentou ajudar a vítima.