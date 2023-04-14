Homem morre em acidente de moto na BR 101 em Guarapari

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista estava sozinho quando se acidentou, por volta das 18h50. Ele trafegava no sentido Sul (Rio de Janeiro) e morreu ainda no acostamento da estrada, antes de receber os primeiros socorros. O nome dele não foi divulgado.
Concessionária responsável pelo trecho do acidente, a Eco101 detalhou que "durante o atendimento, o tráfego seguiu com desvio de faixa no sentido Norte (Vitória) até as 22h05, momento em que a faixa do sentido contrário foi liberada, após a conclusão do trabalho da perícia".
A Polícia Civil informou que uma equipe pericial atendeu a colisão fatal em Jabuti e que o corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser examinado e liberado aos familiares. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.