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Km 337

Homem morre em acidente de moto na BR 101 em Guarapari

Condutor de 44 anos colidiu contra o guard rail, às margens da pista, na noite dessa quinta-feira (13); rodovia precisou ser parcialmente interditada por cerca de três horas

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 08:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2023 às 08:35
Acidente fatal com moto na BR 101, em Guarapari, na noite dessa quinta-feira (13)
Acidente fatal com moto na BR 101, em Guarapari, na noite dessa quinta-feira (13) Crédito: Divulgação | PRF
Um homem de 44 anos morreu após perder o controle da moto que dirigia e bater no guard rail (defensa metálica) da BR 101, na altura do km 337, em Guarapari. O acidente aconteceu no início da noite dessa quinta-feira (13), e a rodovia precisou ser parcialmente interditada por cerca de três horas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista estava sozinho quando se acidentou, por volta das 18h50. Ele trafegava no sentido Sul (Rio de Janeiro) e morreu ainda no acostamento da estrada, antes de receber os primeiros socorros. O nome dele não foi divulgado.
Concessionária responsável pelo trecho do acidente, a Eco101 detalhou que "durante o atendimento, o tráfego seguiu com desvio de faixa no sentido Norte (Vitória) até as 22h05, momento em que a faixa do sentido contrário foi liberada, após a conclusão do trabalho da perícia".
Polícia Civil informou que uma equipe pericial atendeu a colisão fatal em Jabuti e que o corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser examinado e liberado aos familiares. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

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