Motorista morre em acidente entre carro e ônibus na ES 080 em Águia Branca

Acidente aconteceu em uma reta, próxima ao estádio do Real Noroeste Crédito: Leitor de A Gazeta

Um homem de 42 anos morreu em um acidente entre o carro que ele estava conduzindo e um ônibus de viagem na rodovia ES 080, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (13) e a vítima foi identificada como Márcio Godinho Gomes. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 2h, em uma reta, e nenhuma outra pessoa ficou ferida.

A PM informou haver indícios de que o condutor possa ter dormido ao volante do automóvel, um Chevrolet Corsa, mas ainda não é possível confirmar o que causou o acidente. O carro ficou com a frente totalmente danificada após a colisão, e Márcio era o único ocupante do veículo. Em estado grave, ele foi atendido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros no local, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de ser levado para um hospital. A estrada precisou ficar interditada por cerca de 4 horas e foi liberada antes das 6h desta quinta-feira.

O ônibus envolvido no acidente é da Viação Águia Branca. A empresa informou que o carro dirigido por Márcio trafegava na contramão quando colidiu com o coletivo, que seguia de Ecoporanga e tinha como destino Vitória, e era ocupado por 32 passageiros.

Nota oficial da Viação Águia Branca “Lamentamos profundamente o acidente ocorrido na noite de ontem, próximo à Barra de São Francisco, quando um automóvel que trafegava na contramão colidiu com um dos ônibus da empresa. Uma equipe de apoio foi enviada imediatamente ao local para prestar o auxílio necessário. Os passageiros que estavam no ônibus não sofreram ferimentos e seguiram viagem”.



Os passageiros chegaram a Vitória com cerca de 3 horas de atraso em um outro ônibus.