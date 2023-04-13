Foragido de presídio é preso com carro de prefeitura do ES na BR 101

O veículo apreendido estava cedido à Associação de Moradores, Pequenos Agricultores, Pescadores e Marisqueiros de São Miguel e Ilha Preta, através da presidente Silvia Lafaite Pires, e vinha sendo utilizando para apoio à Comunidade devido ser uma região afastada.



Esse apoio era tanto na Agricultura, quanto na Saúde, principalmente para transportar pacientes que residem na região. Na data de ontem a presidente da Associação junto com o tal condutor, estavam indo a Vitória, em uma reunião, quando foram abordados. A mesma foi surpreendida pelo ocorrido, uma vez que o condutor informou que não havia problemas para conduzir o veículo. Ela se surpreendeu ao descobrir que o motorista tinha mandado de prisão em aberto. Importante ressaltar que toda responsabilidade do veículo e danos a terceiros é de total responsabilidade da Associação.



Em virtude do ocorrido, o Município está providenciando o recolhimento do veículo.

