Foragido de presídio é preso com carro de prefeitura do ES na BR 101

Um homem de 39 anos, foragido da Justiça, foi preso na BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (12), dirigindo um veículo da Prefeitura de São Mateus. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o indivíduo, que não teve o nome divulgado pela corporação, confessou ter fugido do sistema prisional.
Segundo a PRF, ele dirigia um Renault Kwid e estava com um passageiro quando foi abordado pelos agentes da corporação. O condutor demonstrou incômodo com a operação policial. Na consulta da placa foi verificado que se tratava de um veículo oficial da Prefeitura de São Mateus.
Quando os policiais solicitaram os documentos pessoais dos ocupantes e a documentação do veículo, o homem informou que não tinha os documentos, porque foi vítima de furto e havia perdido a carteira. Ele informou um número de CPF e disse o nome, mas a PRF verificou que a fotografia não coincidia com o homem.
Após novos levantamentos, utilizando a foto do motorista abordado, ele foi identificado. A corporação verificou que o indivíduo estava foragido do sistema prisional desde o dia 17 de março do ano passado. Os policiais confirmaram também que ele não tinha habilitação para dirigir.
Em seguida, o homem disse que passou uma documentação falsa, de uma pessoa conhecida, e confirmou para os policiais que fugiu da Penitenciária Regional de Linhares (PRL).
O passageiro do carro relatou para a PRF que não sabia do fato e que era responsável pelo veículo, que está cedido à Comissão de Pescadores. Os agentes confirmaram que ele não tem registros criminais e o liberaram.
A PRF disse que levou o foragido de volta para o presídio e que ele vai responder também pelo crime de falsa identidade. Não foi informado o que motivou a prisão do homem na época, qual crime ele teria cometido.
A Prefeitura de São Mateus foi procurada pela reportagem de A Gazeta. Em nota a administração municipal confirmou que o veículo era cedido para a associação e que vai providenciar o recolhimento do carro.
Também na BR 101, em Linhares, um homem, de 55 anos, que conduzia um Volkswagen Gol, foi preso após ser abordado pela PRF na noite desta quarta (12). Os agentes verificaram a partir da documentação do condutor que ele tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de ameaça e cárcere privado.
O indivíduo disse que não era habilitado e apresentou apenas documentos pessoais. Em seguida, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. O outro homem que estava no veículo não tinha registros criminais e foi liberado. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. Quando a reposta for obtida, o texto será atualizado.