BR 101: 4 meses depois, trecho com erosão na Serra segue com desvio

Interdição na BR 101, cerca de 2 km ao Norte do posto da PRF da Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

No dia 10 de dezembro, o problema já era sinalizado pela corporação , como "erosão no acostamento". Até então, a rodovia federal era composta por uma faixa no sentido Sul (Vitória) e por duas faixas no sentido Norte (Linhares). Com o desvio paliativo, restou uma pista em cada sentido.

O fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, esteve no local nessa quarta-feira (5). As imagens mostram pilares na parte central da via, já que a BR 101 foi estreitada. A faixa do sentido Sul – onde teve a erosão – passou a funcionar mais para "dentro", onde antes havia a faixa da esquerda do sentido Norte.

Desvio no km 249 da BR 101, na Serra

Responsável pela administração da rodovia, a Eco101 informou que equipes realizaram "trabalhos emergenciais, como a limpeza da pista" e a "sinalização necessária". "O fluxo no local está liberado em ambos os sentidos, havendo apenas um estreitamento da terceira faixa", completou.

Sobre a recuperação do trecho erodido na Serra, a concessionária afirmou apenas que "o projeto está em andamento". Somente após a conclusão dele é que as obras devem começar. A empresa, no entanto, não passou prazo para finalizar o plano nem uma expectativa de data para solução do problema.

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