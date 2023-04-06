BR 101: 4 meses depois, trecho com erosão na Serra segue com desvio

No final do ano passado, uma parte lateral da BR 101 cedeu devido às fortes chuvas no Espírito Santo. Agora, quatro meses depois, os motoristas ainda precisam conviver com uma interdição parcial no trecho, que fica na altura do km 249, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Serra.
No dia 10 de dezembro, o problema já era sinalizado pela corporação, como "erosão no acostamento". Até então, a rodovia federal era composta por uma faixa no sentido Sul (Vitória) e por duas faixas no sentido Norte (Linhares). Com o desvio paliativo, restou uma pista em cada sentido.
O fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, esteve no local nessa quarta-feira (5). As imagens mostram pilares na parte central da via, já que a BR 101 foi estreitada. A faixa do sentido Sul – onde teve a erosão – passou a funcionar mais para "dentro", onde antes havia a faixa da esquerda do sentido Norte.
Desvio no km 249 da BR 101, na Serra
Responsável pela administração da rodovia, a Eco101 informou que equipes realizaram "trabalhos emergenciais, como a limpeza da pista" e a "sinalização necessária". "O fluxo no local está liberado em ambos os sentidos, havendo apenas um estreitamento da terceira faixa", completou.
Sobre a recuperação do trecho erodido na Serra, a concessionária afirmou apenas que "o projeto está em andamento". Somente após a conclusão dele é que as obras devem começar. A empresa, no entanto, não passou prazo para finalizar o plano nem uma expectativa de data para solução do problema.
ES 261: outro 'mesversário'
Também completou quatro meses, a queda do asfalto da ES 261 – no trecho entre Fundão e Santa Teresa. Na altura do km 97 da rodovia estadual, a cratera já tomou por completo a única faixa do sentido Oeste. Ou seja, quem vai para a Região Serrana do Estado precisa entrar na contramão para seguir viagem.
Neste caso, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) concluiu o projeto de recuperação e prometeu fazer a licitação da obra ainda neste mês de abril "para solução completa do problema". O órgão não esclareceu se monitora o avanço da erosão nem quando a obra deve terminar.