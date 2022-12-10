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Trânsito

ES segue com dois pontos de interdição em rodovias federais

No Noroeste do Estado, um dos trechos está com interdição total nos dois sentidos da pista e sem previsão de liberação

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 12:00

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 dez 2022 às 12:00
Os reflexos das chuvas que provocaram estragos pelo Espírito Santo continuam. Neste sábado (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou que dois pontos seguem com interdição na BR 101 e na 259, no município da Serra, na Grande Vitória, e Colatina, no Noroeste do Estado. O motivo: erosão na pista.
O boletim foi atualizado às 8h16. Nele, consta que o quilômetro 36 da BR 259, no Distrito de Baunilha, em Colatina, está com interdição total. Isso porque há erosão do acostamento nos dois sentidos da pista, sem previsão de liberação.
A interdição parcial acontece no quilômetro 249 da BR 101, na Serra, a dois quilômetros ao norte do Posto da PRF. O tráfego segue com desvio por causa da erosão do acostamento no sentido Sul.
Há ainda outro trecho com desvio, dessa vez no quilômetro 171,3 da BR 101 em Aracruz, no Norte do Estado, próximo ao trevo do Distrito de Jacupemba. O trânsito está fluindo por desvio de 300 metros na lateral da pista.
A PRF ainda orienta que os motoristas tenham atenção a dois pontos com obras na BR 101, fluindo em sistema de pare e siga: no quilômetro 335, em Guarapari, e no quilômetro 404, em Itapemirim.

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