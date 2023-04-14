Guia das estradas: viaje com segurança no feriado da Festa da Penha

Entre os municípios de Viana Cariacica , do km 290 ao 300, a

pista é reta e sem curvas sinuosas. E há o risco de imprudência por parte dos motoristas.

Ao todo, 170 acidentes aconteceram nesse trecho em 2022. Sendo 48 graves, que resultaram em quatro mortes. Também foram registrados 50 feridos graves ao longo dos 12 meses do ano anterior.