Guia das estradas: viaje com segurança no feriado da Festa da Penha

O feriadão do Dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado, comemorado na próxima segunda-feira (17), vai levar muita gente às estradas novamente. Além do aumento natural de fluxo de veículos, algumas obras que estão sendo realizadas nas rodovias federais e estaduais podem afetar o trânsito. Com isso, os motoristas vão precisar de uma atenção ainda maior para viajar em segurança nos dias de folga.
Conhecer o caminho por onde vai passar é uma das maneiras de evitar problemas. Por isso, A Gazeta preparou um guia de como estão alguns trechos das rodovias no Estado. Em alguns pontos, é necessário ter mais atenção, seja por uma curva mais acentuada, por obras ou por ser uma área onde é comum ocorrerem ultrapassagens irregulares.
Devido a ações de melhorias ou consertos, alguns pontos vão funcionar no sistema "pare e siga" e devem resultar em trânsito mais lento. Assim, é importante programar a viagem, respeitar a sinalização e estar atento ao volante.
Mesmo em vias duplicadas, a atenção deve ser a mesma, pois também há risco de acidentes. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo, Wyllis Lyra, comenta que, por se sentirem mais seguros em vias que passaram por melhorias recentes, os motoristas acabam se arriscando em manobras arriscadas.
Em três pontos da BR 101, os motoristas devem ter uma atenção maior, segundo a PRF, por serem considerados mais perigosos. Juntos, esses trechos acumularam 530 acidentes em todo o ano passado.
TRECHOS DE ATENÇÃO
Rodovias estaduais
- ES 261 - entre Fundão e Santa Teresa
- Grave erosão na altura do km 97, com grande cratera em meia pista no sentido Santa Teresa. A situação já dura quatro meses e o DER-ES promete publicar em breve o edital para reparos na via.
Rodovias federais no ES
- BR 262 com pontos de pare e siga
- Alguns trechos da BR 262 estão em obras de ampliação ou manutenção, de acordo com a PRF. Nesses locais, a passagem de veículos está com o sistema "siga e pare", o que pode deixar o trânsito mais lento em alguns pontos.
- BR 262, entre Venda Nova e Marechal
- O trecho que vai de Marechal Floriano a Venda Nova do Imigrante, na região Serrana, é de pista simples e sinuosa, com muitas subidas e descidas, além de ter algumas irregularidades. A região tem alto fluxo de veículos em feriados, sendo constantes os engarrafamentos.
- BR 101, entre Cariacica e Viana
- Entre os municípios de Viana e Cariacica, do km 290 ao 300, a pista é reta e sem curvas sinuosas. E há o risco de imprudência por parte dos motoristas. Ao todo, 170 acidentes aconteceram nesse trecho em 2022. Sendo 48 graves, que resultaram em quatro mortes. Também foram registrados 50 feridos graves ao longo dos 12 meses do ano anterior.
- BR 101, na Serra
- O trecho entre os quilômetros 260 e 270, que atravessa os bairros Carapina, Laranjeiras, Jardim Limoeiro e José de Anchieta, na Serra, também demanda mais atenção. Apesar de a via ser duplicada, a alta velocidade dos motoristas e as ultrapassagens perigosas acabam tornando o trecho um dos que registram mais acidentes no Estado. Em 2022, foram 208 acidentes, sendo 46 considerados graves e dois com mortes. Houve ainda 52 vítimas feridas gravemente.
- BR 101, em Linhares
- O trecho entre os quilômetros 140 e 150, em Linhares, é em linha reta. Por isso, apresenta um perigo maior devido à condução dos motoristas. Prova disso é que registrou um total de 152 acidentes ao longo do ano passado.
- BR 101, de Serra a João Neiva
- Apesar de ser duplicada, a pista tem muitas curvas sinuosas e grande volume de veículos, sobretudo até o trevo com a BR 259, em João Neiva, que conecta a região a Colatina e a cidades do leste de Minas Gerais.
- BR 101, entre o Contorno de Vitória e Viana
- Por ser um trecho urbano, que atravessa vários bairros, são frequentes os atropelamentos de pedestres e colisões entre veículos que saem dos bairros em velocidade menor, sendo necessária atenção redobrada.
- BR 101, entre Guarapari e Anchieta
- A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que existem obras de duplicação sendo executadas de Guarapari a Anchieta. Segundo a empresa responsável pelas vias, as intervenções são realizadas em paralelo à pista principal e não afetam a passagem de veículos.
Atenção às obras na BR 101!
Na sexta-feira (14), serão iniciadas obras na BR 101 que atravessam os munícipios de Pedro Canário, Ibiraçu, Serra, Rio Novo do Sul, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Mimoso do Sul. Os locais vão funcionar com o sistema de "pare e siga", com programação das 7h às 17h.
- Pedro Canário
- Entre os quilômetros 6 e 6,2 haverá obra para a recomposição da pista.
- Ibiraçu
- Quem for passar entre o km 246,5 e o 247,5 vai encontrar uma recuperação da estrada durante o trajeto.
- Rio Novo do Sul / Itapemirim
- Entre o km 398 e o km 400, obras de restauração e reabilitação de pavimentos do trecho vão ser realizadas durante a sexta-feira (14). Os motoristas que passarem pelo local devem permanecer atentos para evitar problemas no começo do feriadão.
- Cachoeiro de Itapemirim
- Obra de recuperação no asfalto dos quilômetros 417 e 418 pode comprometer o trânsito e demandar mais atenção de quem estiver ao volante.
- Mimoso do Sul
- Entre os km 443 e 445 acontecerá a recuperação da contenção de concreto da rodovia.