Motociclista morre 11 dias após acidente na BR 101 em Linhares

Um motociclista de 54 anos, envolvido em um grave acidente de trânsito na BR 101 em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no último dia 1º, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta quarta-feira (12). Carlos Roberto Gomes Barbosa estava internado no Hospital Rio Doce, no mesmo município, e é a segunda vítima da colisão entre a moto em que ele estava, uma carreta e um carro. José Roberto Bobbio, de 55 anos, motorista do automóvel que se partiu ao meio com o impacto da batida, morreu no local.
A reportagem de A Gazeta apurou que Carlos Roberto sofreu diversos traumas e desenvolveu infecções em decorrência da gravidade dos ferimentos. O quadro dele se agravou e ele morreu após 11 dias de internação.
Carlos Roberto estava com a esposa na garupa da moto no momento da batida. A mulher também ficou ferida. A reportagem não teve informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.
O corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
Relembre o acidente
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo conduzido por José Roberto Bobbio teria perdido o controle, rodado na pista e, em seguida, colidiu de frente com a carreta, que carregava toras de eucalipto. Com a força da batida, o carro de passeio partiu ao meio.
No mesmo sentido da carreta, vinha o casal em uma moto, que não conseguiu parar e bateu na traseira do veículo de carga.