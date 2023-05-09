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Crime

Jovem é preso após atear fogo em pertences da companheira em Cariacica

Vítima de 27 anos se sentiu ameaçada e fugiu para a casa da mãe quando suspeito chegou; crime aconteceu na manhã dessa segunda-feira (8), no bairro Flexal II
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2023 às 10:36

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 10:36

Um jovem de 27 anos colocou fogo nos objetos da companheira após entrar na casa dela e fazer com que ela se sentisse obrigada a deixar o local. O crime aconteceu na manhã dessa segunda-feira (8), no bairro Flexal II, em Cariacica. Leonardo do Nascimento Silva acabou preso.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 10h e conversou com a vítima, que também tem 27 anos. Ela contou que o companheiro chegou "alterado, sob efeito de drogas", e que se sentiu ameaçada, decidindo ir para a casa da mãe, que fica na mesma rua.
Desse outro imóvel, ela conseguiu ver que ele estava queimando os pertences dela e acionou a PM. Quando os policiais chegaram ao local, o fogo já estava apagado, mas o suspeito ainda estava na casa da mulher – que revelou já ter passado por outras situações parecidas.
Segundo o registro, o homem apresentava uma queimadura de primeiro grau nas nádegas e na região lombar decorrente do incêndio que ele mesmo provocou. Devido ao machucado, ele chegou a ser atendido e socorrido, mas recebeu alta na própria segunda-feira (8).
Polícia Civil informou que Leonardo do Nascimento Silva foi autuado em flagrante por ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Conforme a nota de culpa a qual A Gazeta teve acesso, foi arbitrada uma fiança de R$ 2 mil. Como não pagou o valor, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Em nota, a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) informou que ele já tinha sido alvo de uma medida protetiva na forma da Lei Maria da Penha e tem passagem pelo sistema prisional pelos crimes de roubo, lesão corporal e tráfico de drogas. Ele havia deixado a prisão em julho do ano passado.
Demandado, o Corpo de Bombeiros afirmou que não chegou a atuar no caso.
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