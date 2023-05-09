Mãe suspeita de abusar de filho de 2 anos em Linhares filmava os atos

Caso foi investigado pela Polícia Civil; mulher foi presa nesta sexta-feira (5) Crédito: Carlos Alberto Silva

A denúncia anônima falando sobre os vídeos veio à tona no último dia 29, dando o start à investigação. Ao todo, os policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) tiveram acesso a 16 gravações.

"As imagens são terríveis. Para mim, que trabalho na DPCA, estou acostumada de certa forma a estar a par desse tipo de imagem, mas as desse caso chocam qualquer pessoa. Ela dava a mamadeira para a criança, que dormia, e nesse momento praticava os atos" Delegada Silvana Soeiro de Castro - Titular da DPCAI

Após ser presa por estupro de vulnerável, a mulher disse que "não pensou nas consequências, que era uma desvirtuada". "A mãe deu várias alegações, se disse arrependida, mas não dá para convencer", completou a delegada.

Além do filho de dois anos, a mulher é mãe de um mais novo, de menos de um ano. Ele não aparecia em nenhum vídeo, então, até o momento, não há indícios de que ele também era abusado.

A mulher morava na casa com a mãe e outros familiares. Eles alegaram não saber de nada. "A família da mãe se mostrou muito abismada com a situação. As investigações em relação a esse caso continuam: o que essa mãe fazia com esse vídeo, por exemplo, nós estamos apurando", relatou a delegada.

No momento, as crianças estão sob tutela dos avós maternos, já que o pai também está preso, pelo crime de tráfico.

"Essa criança está tendo todo o amparo, o Conselho Tutelar da cidade, no momento da prisão, foi acionado. Vamos encaminhar para psicólogo, embora a criança tenha dois anos, essas memórias ficam. Vamos trabalhar junto com o núcleo de saúde também", garantiu a delegada.