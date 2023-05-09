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16 vídeos

Mãe suspeita de abusar de filho de 2 anos em Linhares filmava os atos

Mulher de 18 anos foi presa na última sexta-feira (5); vídeos chegaram à polícia através de denúncia anônima
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 mai 2023 às 18:37

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 18:37

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Caso foi investigado pela Polícia Civil; mulher foi presa nesta sexta-feira (5) Crédito: Carlos Alberto Silva
A cada detalhe, mais chocante o caso fica. A mulher presa em Linhares, no Norte do Estado, suspeita de estuprar o filho de dois anos, gravava os abusos. Foi por causa das imagens que a polícia soube da situação e começou a investigar o crime, chegando na detenção dela, nesta sexta-feira (5).
A denúncia anônima falando sobre os vídeos veio à tona no último dia 29, dando o start à investigação. Ao todo, os policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) tiveram acesso a 16 gravações.
"As imagens são terríveis. Para mim, que trabalho na DPCA, estou acostumada de certa forma a estar a par desse tipo de imagem, mas as desse caso chocam qualquer pessoa. Ela dava a mamadeira para a criança, que dormia, e nesse momento praticava os atos"
Delegada Silvana Soeiro de Castro - Titular da DPCAI
Após ser presa por estupro de vulnerável, a mulher disse que "não pensou nas consequências, que era uma desvirtuada". "A mãe deu várias alegações, se disse arrependida, mas não dá para convencer", completou a delegada.
Além do filho de dois anos, a mulher é mãe de um mais novo, de menos de um ano. Ele não aparecia em nenhum vídeo, então, até o momento, não há indícios de que ele também era abusado.
A mulher morava na casa com a mãe e outros familiares. Eles alegaram não saber de nada. "A família da mãe se mostrou muito abismada com a situação. As investigações em relação a esse caso continuam: o que essa mãe fazia com esse vídeo, por exemplo, nós estamos apurando", relatou a delegada.
No momento, as crianças estão sob tutela dos avós maternos, já que o pai também está preso, pelo crime de tráfico.
"Essa criança está tendo todo o amparo, o Conselho Tutelar da cidade, no momento da prisão, foi acionado. Vamos encaminhar para psicólogo, embora a criança tenha dois anos, essas memórias ficam. Vamos trabalhar junto com o núcleo de saúde também", garantiu a delegada.
Por envolver menor de idade, o nome da suspeita e o bairro onde ela morava não serão divulgados, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

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