Inscrições abertas para evento que busca incentivar empreendedoras do ES

As mulheres empreendedoras do Espírito Santo terão a chance de participar de um evento só para elas na próxima segunda-feira (22), às 9h, no auditório do Edifício Fábio Ruschi, localizado no Centro de Vitória.
Com o tema “Gere as oportunidades que mudarão sua vida”, a Secretaria das Mulheres, em parceria com a MegaHub Center, vai incentivar e abordar assuntos importantes para o empreendedorismo feminino que podem fazer a diferença nos negócios.
De acordo com a subsecretária Sonia Damasceno, a ação vai apresentar oportunidades dentro de uma perspectiva pessoal e profissional.
“A gente vai estar juntando essa mulherada para mostrar que o empreendimento é uma forma de sair de um ciclo. Esse evento é uma forma de as mulheres se empoderarem para ver que são potência e liderança, que podem empreender. E, muitas vezes, elas não sabem que podem fazer isso.”
Para participar do evento, que contará ainda com mostra cultural e sorteio de produtos, as mulheres precisam se inscrever preenchendo o formulário disponível no link: acesse.
Confira a programação:
- 9h - Mostra Cultural : Fabíola Vasconcellos Patta Sampaio ( Pedagoga e escritora poetisa )
- 9h15 - Abertura do evento com Jacqueline Moraes - Secretária da Secretaria das Mulheres.
- 9h30 - Palestra de Juliana Prado, com o tema “Gere as oportunidades que mudarão sua vida!”
- 10h10 - CoffeBreak com network
- 10h30 - Papo de Empreendedora
- 11h30 - Sorteio de produtos
A mediadora do papo de empreendedora será a subsecretária Sonia Damasceno e terá como participantes Andréa Hubner, Adriana Castro e Sandra Gomes.