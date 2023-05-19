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Empoderamento

Inscrições abertas para evento que busca incentivar empreendedoras do ES

Com o tema “Gere as oportunidades que mudarão sua vida”, ação promovida pela Secretaria das Mulheres, em parceria com a MegaHub Center, será realizado na próxima segunda-feira (22)
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

19 mai 2023 às 10:39

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 10:39

As mulheres empreendedoras do Espírito Santo terão a chance de participar de um evento só para elas na próxima segunda-feira (22), às 9h, no auditório do Edifício Fábio Ruschi, localizado no Centro de Vitória.
Com o tema “Gere as oportunidades que mudarão sua vida”, a Secretaria das Mulheres, em parceria com a MegaHub Center, vai incentivar e abordar assuntos importantes para o empreendedorismo feminino que podem fazer a diferença nos negócios.
De acordo com a subsecretária Sonia Damasceno, a ação vai apresentar oportunidades dentro de uma perspectiva pessoal e profissional.
“A gente vai estar juntando essa mulherada para mostrar que o empreendimento é uma forma de sair de um ciclo. Esse evento é uma forma de as mulheres se empoderarem para ver que são potência e liderança, que podem empreender. E, muitas vezes, elas não sabem que podem fazer isso.”
Para participar do evento, que contará ainda com mostra cultural e sorteio de produtos, as mulheres precisam se inscrever preenchendo o formulário disponível no link: acesse

Confira a programação:

  • 9h - Mostra Cultural : Fabíola Vasconcellos Patta Sampaio ( Pedagoga e escritora poetisa )
  • 9h15 - Abertura do evento com Jacqueline Moraes - Secretária da Secretaria das Mulheres.
  • 9h30 - Palestra de Juliana Prado, com o tema “Gere as oportunidades que mudarão sua vida!”
  • 10h10 - CoffeBreak com network
  • 10h30 - Papo de Empreendedora
  • 11h30 - Sorteio de produtos
A mediadora do papo de empreendedora será a subsecretária Sonia Damasceno e terá como participantes Andréa Hubner, Adriana Castro e Sandra Gomes.

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