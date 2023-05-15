Senac abre curso na área de TI exclusivo para mulheres no ES

Curso de programação exclusivo para mulheres Crédito: Freepik

O Senac do Espírito Santo está com inscrições abertas para o curso de programação voltado exclusivamente para mulheres. São 92 vagas oferecidas por meio do Programa Senac de Gratuidade. A iniciativa tem como objetivo motivar mulheres a conhecerem a área de tecnologia da informação e a conquistarem espaço no mercado de trabalho, que ainda é predominantemente ocupado por homens

Podem participar mulheres com idades entre 16 e 20 anos, com renda per capita de até dois salários mínimos e que estejam cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio.

Na hora de se inscrever, é necessário apresentar o Registro de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e um documento de comprovação de escolaridade nas respectivas Unidades do Senac-ES, que irão disponibilizar os cursos: Vitória, Colatina, Aracruz, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante.

O atendimento ocorre de acordo com o cronograma previsto por cada unidade. A carga horária total é de 272 horas. As alunas serão preparadas para desenvolver cálculos matemáticos, raciocínio lógico; algoritmos; implantar e testar sistemas de informação desktop; codificar, desenvolver, implantar e publicar aplicações web; e empreender e realizar ações de marketing digital.

O diretor Regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, afirma que o Programa Jovem Programadora é uma ação efetiva no sentido de encorajar e empoderar jovens interessadas em desbravar o universo da programação.

“Nosso propósito é colaborar para que cada vez mais mulheres tenham oportunidades nesse segmento. Houve um crescimento dessa área nos últimos anos, mas ainda faltam profissionais preparados e mais mulheres ocupando esse espaço”, afirmou.

De acordo com dados do Serasa, em parceria com o ONU Mulher, apenas 17% do total de programadores no Brasil são mulheres.

Saiba mais sobre as inscrições

Documentos: RG, CPF e Comprovante de Escolaridade

RG, CPF e Comprovante de Escolaridade Requisitos: Mulheres com idades entre 16 e 20 anos, com renda per capita de até dois salários mínimos e que estejam cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio.

Senac Vitória

Onde se inscrever: Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória.

Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória. Prazo: até 22 de maio

até 22 de maio Vagas: 12

Senac Colatina

Onde se inscrever: Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400, Esplanada, Colatina.

Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400, Esplanada, Colatina. Prazo: até 30 de junho

até 30 de junho Vagas: 16

Senac Aracruz

Onde se inscrever: Rua Prof. Lobo, 650, Centro, Aracruz.

Rua Prof. Lobo, 650, Centro, Aracruz. Prazo: de 1º a 22 de junho

de 1º a 22 de junho Vagas: 20

Senac Linhares

Onde se inscrever: Rua Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04, Bairro Nossa Senhora Conceição, Linhares.

Rua Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04, Bairro Nossa Senhora Conceição, Linhares. Prazo: de 1º a 22 de junho

de 1º a 22 de junho Vagas: 20

Senac Cachoeiro

Onde se inscrever: Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim.

Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim. Prazo: de 19 de junho a 3 de julho

de 19 de junho a 3 de julho Vagas: 12