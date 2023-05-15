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92 vagas

Senac abre curso na área de TI exclusivo para mulheres no ES

Podem participar mulheres com idades entre 16 e 20 anos, com renda per capita de até dois salários mínimos e que estejam cursando a partir do 2° ano do Ensino Médio
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 mai 2023 às 15:33

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 15:33

Curso de programação exclusivo para mulheres
Curso de programação exclusivo para mulheres Crédito: Freepik
O Senac do Espírito Santo está com inscrições abertas para o curso de programação voltado exclusivamente para mulheres. São 92 vagas oferecidas por meio do Programa Senac de Gratuidade. A iniciativa tem como objetivo motivar mulheres a conhecerem a área de tecnologia da informação e a conquistarem espaço no mercado de trabalho, que ainda é predominantemente ocupado por homens
Podem participar mulheres com idades entre 16 e 20 anos, com renda per capita de até dois salários mínimos e que estejam cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio.
Na hora de se inscrever, é necessário apresentar o Registro de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e um documento de comprovação de escolaridade nas respectivas Unidades do Senac-ES, que irão disponibilizar os cursos: Vitória, Colatina, Aracruz, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante.
O atendimento ocorre de acordo com o cronograma previsto por cada unidade. A carga horária total é de 272 horas. As alunas serão preparadas para desenvolver cálculos matemáticos, raciocínio lógico; algoritmos; implantar e testar sistemas de informação desktop; codificar, desenvolver, implantar e publicar aplicações web; e empreender e realizar ações de marketing digital.
O diretor Regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, afirma que o Programa Jovem Programadora é uma ação efetiva no sentido de encorajar e empoderar jovens interessadas em desbravar o universo da programação.
“Nosso propósito é colaborar para que cada vez mais mulheres tenham oportunidades nesse segmento. Houve um crescimento dessa área nos últimos anos, mas ainda faltam profissionais preparados e mais mulheres ocupando esse espaço”, afirmou.
De acordo com dados do Serasa, em parceria com o ONU Mulher, apenas 17% do total de programadores no Brasil são mulheres.

Saiba mais sobre as inscrições

  • Documentos: RG, CPF e Comprovante de Escolaridade 
  • Requisitos: Mulheres com idades entre 16 e 20 anos, com renda per capita de até dois salários mínimos e que estejam cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio.
  • Senac Vitória
  • Onde se inscrever: Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória.
  • Prazo: até 22 de maio
  • Vagas: 12
  • Senac Colatina
  • Onde se inscrever: Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400, Esplanada, Colatina.
  • Prazo: até 30 de junho
  • Vagas: 16
  • Senac Aracruz
  • Onde se inscrever: Rua Prof. Lobo, 650, Centro, Aracruz.
  • Prazo: de 1º a 22 de junho
  • Vagas: 20
  • Senac Linhares
  • Onde se inscrever: Rua Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04, Bairro Nossa Senhora Conceição, Linhares.
  • Prazo: de 1º a 22 de junho
  • Vagas: 20
  • Senac Cachoeiro
  • Onde se inscrever: Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim.
  • Prazo: de 19 de junho a 3 de julho
  • Vagas: 12 
  • Senac Venda Nova do Imigrante
  • Onde se inscrever: Av. Domingos Perim 988, Bairro Providência, Centro, Venda Nova do Imigrante.
  • Prazo: 19 de junho a 3 de julho
  • Vagas: 12
Confira os editais 10 (Vitória) e 11 (demais municípios).

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