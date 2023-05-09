Ufes lança plataforma com 14 cursos on-line de graça

Mural de Raphael Samú no campus da UFES em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir 14 cursos on-line de graça nas áreas de Saúde, Educação, Comunicação e História. As qualificações serão de curta duração.

Trata-se da Plataforma Moocqueca que será lançada nesta quarta-feira (10), às 9 horas, no Cine Metrópolis (campus de Goiabeiras). As aulas serão ministradas por meio de ambientes virtuais de aprendizagem (formato Massive Online Courses - MOOC).

De acordo com a instituição, a maior parte dos cursos vai atender pessoas com necessidades especiais por meio de tradução em libras e utilitários para pessoas com baixa visão. A ferramenta também foi traduzida para o inglês, visando o atendimento a estrangeiros que se interessem pelas temáticas propostas.

A coordenadora do projeto e professora, Fabiana Ramos, ressalta que a plataforma é mais uma forma de potencializar a relação da Ufes com a sociedade brasileira e com estrangeiros que têm interesse nos tópicos abordados pelos cursos.

“A plataforma está muito bonita e funcional. Qualquer pessoa da sociedade pode se inscrever nos cursos e, ao completar as atividades propostas, receber seu certificado. Tudo de modo autoinstrucional, on-line e gratuito”, destaca a professora.

Os cursos estarão disponíveis após o lançamento da plataforma, no site https://mooc.ufes.br/