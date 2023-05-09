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Inclusão

Ufes lança plataforma com 14 cursos on-line de graça

Qualificação de curta duração será nas áreas de Saúde, Educação, Comunicação e História; lançamento da plataforma será nesta quarta-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2023 às 10:37

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 10:37

Murais de mosaico na Grande Vitória
Mural de Raphael Samú no campus da UFES em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir 14 cursos on-line de graça nas áreas de Saúde, Educação, Comunicação e História. As qualificações serão de curta duração.
Trata-se da Plataforma Moocqueca que será lançada nesta quarta-feira (10), às 9 horas, no Cine Metrópolis (campus de Goiabeiras). As aulas serão ministradas por meio de ambientes virtuais de aprendizagem (formato Massive Online Courses - MOOC).
De acordo com a instituição, a maior parte dos cursos vai atender pessoas com necessidades especiais por meio de tradução em libras e utilitários para pessoas com baixa visão. A ferramenta também foi traduzida para o inglês, visando o atendimento a estrangeiros que se interessem pelas temáticas propostas.
A coordenadora do projeto e professora, Fabiana Ramos, ressalta que a plataforma é mais uma forma de potencializar a relação da Ufes com a sociedade brasileira e com estrangeiros que têm interesse nos tópicos abordados pelos cursos.
“A plataforma está muito bonita e funcional. Qualquer pessoa da sociedade pode se inscrever nos cursos e, ao completar as atividades propostas, receber seu certificado. Tudo de modo autoinstrucional, on-line e gratuito”, destaca a professora.
Os cursos estarão disponíveis após o lançamento da plataforma, no site https://mooc.ufes.br/.
Ufes lança plataforma com 14 cursos on-line de graça

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