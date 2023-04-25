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Em 40 municípios

Cursos de qualificação gratuitos abrem 10 mil vagas no ES

São 8.965 oportunidades para ampla concorrência e 1.045 destinadas exclusivamente às mulheres. Ao todo, são 61 cursos com carga horária de até 120 horas

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 09:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 abr 2023 às 09:42
Curso de panificação estão entre as opções de qualificação
Curso de panificação estão entre as opções de qualificação Crédito: Freepik
Os interessados em aprender uma profissão já podem se inscrever em uma das 10 mil vagas abertas em cursos de qualificação profissional de graça no Espírito Santo. As aulas do Qualificar ES serão realizadas presencialmente em 40 municípios do Estado e são voltadas para quem quer dar uma turbinada no currículo para conseguir um emprego ou até trabalhar por conta própria.
Do total de oportunidades, 8.965 vagas foram destinadas ao público geral e 1.045 exclusivas para mulheres. Ao todo, são 61 cursos com carga horária de até 120 horas.
As chances são para qualificações como assistente administrativo, maquiagem, porteiro, assistente de secretaria escolar, informática básica, design de sobrancelhas e cuidados com a pele, decoração de festas, cuidador de idosos, assistente de logística, panificação, massas italianas e costura.
Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos completos na data de matrícula, morar no município onde o curso será realizado, saber ler e escrever, e ser do sexo feminino caso for se inscrever em uma vaga reservada ao público feminino.
As inscrições podem ser feitas até 17 de maio, no site Qualificar. É possível realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos em diferentes turnos. Apenas poderá haver uma inscrição por CPF em um único e-mail.
A lista dos classificados e suplentes será divulgada no dia 30 de maio. A classificação será em ordem decrescente, de acordo com a ordem de inscrição, bairro/município prioritário, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, de acordo com os editais.
Os cursos presenciais do Qualificar ES são oferecidos pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Confira os municípios

  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Aracruz
  • Atílio Vivácqua
  • Apiacá
  • Baixo Guandu
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba 
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Jerônimo Monteiro
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Montanha
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • São Mateus
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria De Jetibá
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

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