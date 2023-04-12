Conheça a mulher que fez história ao ficar em 1° lugar em curso da PM no ES

Luciana Freitas, primeira agente feminina a terminar o Curso de Formação de Oficias (CFO) da PM no Espírito Santo em primeiro lugar Crédito: Carlos Alberto Silva

Pela primeira vez na história da Polícia Militar do Espírito Santo , uma mulher conquistou a primeira colocação no final do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da corporação. O fato já tinha acontecido em Minas Gerais , nos anos 80, mas foi um feito inédito em terras capixabas, formalizado no dia 30 de março deste ano, quando aconteceu a formatura da turma.

A história chamou a atenção da reportagem de A Gazeta, que conversou com a detentora do título: a aspirante a oficial Luciana de Freitas Santana, de 30 anos. Agora, ciente de que fez história, ela contou um pouco sobre a trajetória e deixou uma mensagem de empoderamento para outras mulheres.

Luciana, que é natural de Vila Velha , entrou na Polícia Militar em 2014, como soldado. Em 2018, ela viu no CFO uma oportunidade de ingressar na carreira de oficial, foi aí que decidiu prestar concurso.

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Luciana Freitas se formou no CFO em março deste ano Crédito: Carlos Alberto Silva

As aulas começaram em 2020. "O CFO é dividido em três anos. A média final de três anos dá a colocação final do curso. Minha média final foi 9,8004. Durante o curso, recebemos uma palestra onde foi comentado sobre a primeira mulher em Minas Gerais. A gente até brincava: 'Será que vai sair a primeira mulher aqui do curso?'. Quando aconteceu, foi uma surpresa para mim", contou Luciana.

"Foi duplamente uma realização para mim, por ter ficado em primeiro lugar e por ser a primeira mulher" Luciana de Freitas Santana - Aspirante a oficial

Além das aulas teóricas, o curso também conta com provas e testes físicos. "O curso era integral e a rotina era bem intensa. Estudei e me dediquei bastante", ressaltou.

Trajetória

Estudante de escola pública durante a infância e adolescência, Luciana viu na Polícia Militar uma oportunidade de ajudar a família. "Consegui uma bolsa na faculdade e me formei em Nutrição. Eu precisava ajudar minha família e vi no concurso público uma possibilidade de estabilidade. Depois, no CFO, vi mais uma oportunidade de ascensão na carreira."

No fim do curso, eram 49 alunos, sendo oito mulheres.

Luciana Freitas entrou na Polícia Militar em 2014, como soldado Crédito: Carlos Alberto Silva

Para ela, ter sido a primeira mulher a conquistar o lugar no pódio mostrou o poder da representatividade.

"Vi muito isso por parte das mulheres, militares e civis, no dia da formação, me parabenizando. Nós somos capazes, sim, de conquistar todo e qualquer cargo que a gente queira, de exercer qualquer função se a gente se capacitar. Não desanimem nunca" Luciana de Freitas Santana - Aspirante a oficial