Fotógrafa capixaba usa a arte para empoderar meninas pretas

Iaiá Rocha é fotógrafa e usa arte para empoderar meninas pretas Crédito: Iaiá Rocha/Divulgação

Nascida no Bairro da Penha, na região conhecida como Território do Bem, em Vitória , a fotógrafa, psicóloga e também empreendedora Iaiá Rocha, de 27 anos, é um exemplo de mulher inspiradora. Apaixonada por fotografia desde a infância, ela usa as próprias lentes para combater o racismo, aumentar a autoestima, e incentivar a representatividade e inclusão de pessoas pretas.

"Meus exemplos são mulheres negras, minha mãe, minha irmã, minhas amizades e outras referências de mulheres pretas. Isso diz muito também da força do coletivo, que é algo que eu acredito demais, em sempre estar fortalecendo umas as outras. Acreditar umas nas outras é muito potente. Quando a gente se une, explode cada vez mais. Aumenta a nossa potência e aumenta o nosso brilho", disse a fotógrafa.

Os primeiros cliques de Iaiá foram aos 11 anos com a câmera digital da família. Mas foi na faculdade, em 2017, quando ela passou a fazer parte do movimento estudantil e se aproximou ainda mais da luta antirracista. Foi neste momento que nasceu o Projeto Foto Melanina.

"[O projeto] é uma forma de produzir autoestima, potência e tirar esse estigma de relacionar pessoas pretas que vivem em comunidades a pobreza, como se não houvesse potência nessas regiões" Iaiá Rocha - Fotógrafa, psicóloga e empreendedora

Iaiá Rocha é fotógrafa, psicóloga e empreendedora Crédito: Iaiá Rocha

Durante a pandemia, crianças das comunidades do Bairro da Penha, Romão, Piedade e Conquista, em Vitória, foram fotografadas e tiveram a beleza potencializada pelas lentes de Iaiá.

A produção foi feita com recursos próprios do Foto Melanina, além da ajuda de amigas e parceiras da fotógrafa, entre elas, a trancista e hair stylist Andreia Quitéria, e Isabella do Rosário, especialista em pele negra.

Crianças de bairros de Vitória fotografadas por Iaiá Rocha

Empreendedorismo

Modelo usa acessórios confeccionados pela empreendedora capixaba Iaiá Rocha Crédito: Iaiá Rocha

Atualmente, Iaiá mora no bairro Itararé, que também fica localizado no Território do Bem, e trabalha como analista de projetos em uma empresa do terceiro setor - atividade paralela às suas duas maiores paixões: a fotografia e o empreendedorismo.

Em 2021, ainda na pandemia da Covid-19, Iaiá começou a trabalhar no Instituto das Pretas em Vitória, e descobriu sua veia empreendedora. Na mesma época, ela começou a confeccionar os primeiros acessórios de sua marca.

"Muitas vezes, na periferia, a gente tem essa dificuldade de se enxergar como empreendedor e ter essa visão. Apesar de trabalhar de forma fixa, os planos para o futuro é seguir com meu negócio independente tanto na parte dos acessórios como na parte de fotografia envolvendo projetos" Iaiá Rocha - Fotógrafa, psicóloga e empreendedora

Planos para o futuro

Recentemente, o Projeto Foto Melanina foi um dos aprovados em um programa de aceleração de negócio de um instituto em São Paulo . Iaiá já tem um livro de fotografia de adultos de comunidades da capital capixaba e pretende lançar um segundo com fotos de crianças de regiões de periferia da Grande Vitória

Agora, os planos da fotógrafa empreendedora são focar no seu negócio e na fotografia voltada para projetos sociais e culturais.

"Que cada vez mais a gente possa fazer projetos, tanto artísticos quanto sociais; e que a gente possa cada vez mais fortalecer a autoestima de pessoas pretas, trazer essa questão do resgate de memória, da nossa história que foi apagada. Isso tudo usando a imagem como ferramenta. Que a gente consiga usar o nosso trabalho como ferramenta educacional nas escolas também", disse Iaiá.