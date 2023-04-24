Sines do ES oferecem 2.227 vagas de emprego e estágio

Oportunidades de trabalho para pedreiros Crédito: Freepik

A última semana do mês começa com 2.227 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. Os trabalhadores devem procurar uma da unidades nesta segunda-feira (24), conforme o modelo de atendimento de cada uma delas. É bom lembrar que as oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

Há postos de trabalho para profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos como pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, auxiliar de serviços gerais, operador de máquina, operador de empilhadeira, auxiliar de produção, porteiro, auxiliar administrativo, cozinheira, operadora de caixa, vendedor e empacotador.

Na Grande Vitória, as vagas estão disponíveis nos Sines de Vila Velha (113), Serra (435), Vitória (158) e Cariacica (142). Há ainda chances nas agências do Trabalhador de Cariacica (775) e de Emprego de Viana (74).

Também tem oportunidades de emprego e estágio no interior do Estado, nas seguintes unidades: Anchieta (9), Aracruz (51), Linhares (205), Nova Venécia (50) e São Mateus (151), além do Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 113

113 Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de serralheiro (1)

Armador de ferragens na construção civil (2)

Atendente de lojas (2)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Carpinteiro (10)

Chefe de serviço de limpeza (1)

Churrasqueiro (4)

Colocador de estruturas metálicas (1)

Consultor de vendas (11)

Cozinheiro geral (2)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (3)

Eletricista (4)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Encarregado de obras (1)

Garçom (4)

Inspetor dimensional (1)

Jardineiro (4)

Marceneiro (1)

Mecânico de manutenção de automóveis (2)

Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Montador de móveis de madeira (1)

Passador de guarnição (3)

Pedreiro (15)

Pedreiro de alvenaria (5)

Pedreiro de concreto (5)

Pedreiro de edificações (5)

Pedreiro de reforma geral (5)

Promotor de vendas (1)

Representante técnico de vendas (4)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de comércio varejista (2)

Vendedor interno (3)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 775

775 Açougueiro (7)

Administrador operacional (1)

Ajudante de caminhão (8)

Ajudante de caminhão e armazém (1)

Ajudante de carga e descarga (11)

Ajudante de entrega (2)

Ajudante de expedição (5)

Ajudante de mecânico (3)

Ajudante de moleiro (1)

Ajudante de obras (8)

Ajudante de padeiro (6)

Ajudante de serralheiro (1)

Ajudante de vidraceiro (1)

Alimentador de produção (4)

Almoxarife/ferramentaria (1)

Analista de dp (1)

Analista fiscal (1)

Armador (2)

Artífice (1)

Assistente administrativo (2)

Assistente de rh (1)

Assistente de sac (1)

Assistente de ti (1)

Assistente financeiro (2)

Assistente social (1)

Atendente (3)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar administrativo comercial (1)

Auxiliar de almoxarifado (4)

Auxiliar de carga e descarga (4)

Auxiliar de conferente de carga e descarga (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de departamento pessoal (2)

Auxiliar de desempenador de chassis (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de fabricação -temporário (100)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de mecânico (3)

Auxiliar de montagem (2)

Auxiliar de obra (10)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de obras (ajudante) (5)

Auxiliar de produção (36)

Auxiliar de produção para metalúrgica (2)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de recebimento de sucata (1)

Auxiliar de serviços gerais (91)

Auxiliar de topografia (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar operacional (20)

Auxiliar setor fiscal (1)

Balconista (10)

Balconista de açougueiro (7)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro linha pesada (1)

Cabista pleno (1)

Caldeireiro (6)

Camareira (7)

Chapeiro (1)

Churrasqueiro (1)

Comprador (1)

Conferente (5)

Consultor administrativo (1)

Coordenador de contrato (1)

Coordenador de merchandising (2)

Cozinheira (3)

Desossador (2)

Diarista (50)

Doméstica (1)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (4)

Eletricista industrial (1)

Eletricista mecânico (1)

Eletricista mecânico de refrigeração (2)

Eletricista predial (1)

Embalador (11)

Empacotador (3)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de alvenaria, bloco e armação (1)

Enfermeiro (1)

Entregador motoboy (1)

Estágio superior em Farmácia (1)

Estágio superior em Marketing (1)

Estágio técnico ou superior em Administração (1)

Estágio técnico ou superior em Logística (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Faxineiro (1)

Garagista (2)

Lanterneiro (1)

Líder/mestre mecânica (4)

Marceneiro (1)

Mecânico (2)

Mecânico automotivo (4)

Mecânico automotivo (equipamentos pesados) (1)

Mecânico de manutenção (10)

Mecânico de motor diesel e gasolina (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico soldador (equipamentos pesados) (1)

Moleiro (1)

Moleiro soldador (1)

Montador de veículo (1)

Montador soldador mig/er (1)

Montador soldador tig/er (1)

Motorista (2)

Motorista carreteiro (1)

Motorista carreteiro cnh E (2)

Motorista cnh D (2)

Motorista cnh D/E (1)

Motorista de caminhão cnh D (4)

Motorista entregador (1)

Motorista truck (1)

Movimentador de mercadoria (2)

Oficial pleno (2)

Oficial pleno pedreiro (6)

Operador de caixa (5)

Operador de empilhadeira (5)

Operador de logística (1)

Operador de loja (15)

Operador de máquina (4)

Operador de perecíveis (3)

Operador de prensa e dobradeira (1)

Operador de telemarketing (10)

Operadora de caixa (1)

Padeiro (5)

Padeiro confeiteiro (1)

Pedreiro (15)

Pedreiro oficial a (5)

Pedreiro pleno (1)

Pintor (1)

Pintor junior (1)

Porteiro (1)

Professor de musculação (1)

Programador de manutenção (1)

Projetista (4)

Recepcionista (4)

Recuperador de crédito (1)

Repositor (3)

Repositor de flv (3)

Repositor de horti-fruti (4)

Repositor de mercearia (3)

Secretária (1)

Separador de mercadorias (1)

Serralheiro (2)

Soldador (12)

Supervisor comercial (4)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de planejamento (2)

Técnico em cftv (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em instalação de câmeras e alarmes (1)

Técnico em segurança eletrônica (1)

Técnico mecânico (2)

Vendedor (6)

Vendedor interno (14)

Vendedor interno e externo e vendas por telefone (10)

Vidraceiro (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Assistente de atendimento (2)

Assistente social (1)

Auxiliar de serviços gerais (8)

Auxiliar logístico (2)

Embalador (2)

Empacotador (5)

Enfermeiro (1)

Estágio superior em Farmácia (1)

Farmacêutico (1)

Lubrificador (1)

Movimentador de mercadoria (2)

Operador de loja (1)

Operador de telemarketing (10)

Padeiro confeiteiro (1)

Técnico de enfermagem (3)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 435

435 Ajudante de carga e descarga (23)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Ajudante de obras (15)

Artífice de manutenção (1)

Assistente de serviço de contabilidade (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente de lanchonete (1)

Auxiliar administrativo pcd (2)

Auxiliar administrativo - estágio (5)

Auxiliar de depósito pcd (2)

Auxiliar de estoque (40)

Auxiliar de expedição (35)

Auxiliar de faturamento (1)

Auxiliar de limpeza (50)

Auxiliar de linha de produção (10)

Auxiliar de logística pcd (6)

Auxiliar de logística (12)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar operacional (2)

Borracheiro (2)

Caldeireiro instalador (1)

Caldeireiro montador (12)

Carpinteiro (obras) (1)

Chapeiro (1)

Churrasqueiro (2)

Churrasqueiro - estágio (1)

Comprador (1)

Conferente de logística (11)

Conferente mercadoria - exceto carga e descarga (2)

Coordenador de contrato (1)

Cortador de roupas (1)

Costureira de reparação de roupas (2)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (1)

Cozinheiro (1)

Cozinheiro(a) (1)

Desenhista projetista mecânico (1)

Eletricista automotivo (3)

Eletricista auxiliar pcd (2)

Eletricista industrial (1)

Encarregado de montagem (7)

Engenheiro civil (3)

Especialista em engenharia civil (engenheiro civil estágio) (1)

Frentista (2)

Garçom (2)

Mecânico (1)

Mecânico de empilhadeira (3)

Mecânico de manutenção (3)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (24)

Mecânico de manutenção de máquinas (10)

Mecânico de refrigeração (2)

Modelista (1)

Motorista cnh D (3)

Motorista de ambulância (5)

Oficial de manutenção civil (1)

Operador de caixa (2)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de injetora de plástico (3)

Operador de máquina extrusora de fibra de vidro (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (16)

Pintor industrial (6)

Prensista (1)

Preparador de mistura abrasiva (2)

Professor instrutor de educação profissional (1)

Serralheiro (4)

Soldador (13)

Soldador iv - processo tig (8)

Supervisor operacional dos serviços de máquinas e veículos (2)

Técnico de planejamento de produção (2)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor de serviços (6)

Vendedor interno (1)

Vendedor (representante comercial) (2)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 158

158 Ajudante, auxiliar de lanchonete (3)

Ajudante de serralheiro (1)

Armador de ferragens na construção civil (3)

Atendente barista (1)

Atendente de farmácia - balconista (12)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de eletrotécnico (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de limpeza pcd (4)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de montagem de transformadores (8)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas (1)

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (3)

Caixa de loja (2)

Caixa no serviço de alimentação (2)

Carpinteiro (4)

Ceramista (1)

Colocador de estruturas metálicas (1)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (1)

Diretor de vendas (10)

Eletricista (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Engenheiro de segurança do trabalho (1)

Garçom (1)

Inspetor dimensional (estruturas metálicas) (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mestre de obras (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Motofretista (2)

Motorista auxiliar (2)

Motorista de caminhão (1)

Motorista entregador (50)

Operador de caixa (3)

Operador de rolo compactador (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (11)

Pedreiro de fachada (1)

Pintor de obras (1)

Rastilheiro (1)

Salgadeiro (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (4)

Vigia (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 142

142 Açougueiro (4)

Agente de vendas de passagens (30)

Ajudante de carga e descarga (6)

Arqueador de molas (1)

Auxiliar de limpeza pcd (30)

Atendente do setor de frios (15)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de pessoal (1)

Camareira (6)

Mecânico de auto em geral (10)

Motofretista (4)

Motorista de caminhão (5)

Pedreiro (10)

Pintor de metais a pistola (1)

Piscineiro (2)

Repositor (10)

Serralheiro (1)

Técnico de refrigeração (1)

Tratorista operador de roçadeira (1)

Agência de Empregos de Viana

Como se candidatar: os interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail os interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Vagas: 74

74 Analista de faturamento (2)

Assistente de operações (10)

Auxiliar de pátio (2)

Auxiliar de produção (16)

Auxiliares de obras (10)

Funileiro e lanterneiro (4)

Mantenedor de produção (5)

Motorista categoria E (10)

Operadores de máquinas e equipamentos leves e pesados (2)

Pedreiros (4)

Pintor automotivo (2)

Técnico de segurança e trabalho (2)

Vendedor (5)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 9

9 Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar de produção (4)

Churrasqueiro (1)

Mecânico (1)

Pedreiro de acabamento (2)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 51

51 Atendente de farmácia (1)

Auxiliar de pedreiro (1)

Carpinteiro (2)

Doméstica/cuidadora (2)

Farmacêutico horista (1)

Maçariqueiro (7)

Maçariqueiro (3)

Mecânico a diesel (1)

Mecânico de guindaste (2)

Mecânico diesel (2)

Operador de equipamento (10)

Operador de loja (1)

Pedreiro (13)

Soldador MIG (5)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 205

205 Açougueiro (1)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de produção pcd (4)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de loja (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cabeleireiro (3)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de escritório (5)

Auxiliar de estoque (3)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de obras (3)

Auxiliar de vidraceiro (5)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar serviços (2)

Barbeiro (3)

Cerqueiro (2)

Encarregado de obras (2)

Entrevistador de campo (3)

Estagiário (administrativo) (1)

Farmacêutico (1)

Frentista (8)

Inspetor de monitoramento (2)

Mecânico de caminhão (2)

Mestre de obras (2)

Motorista de caminhão (2)

Oficial (5)

Oficial de construção (3)

Oficial pleno (5)

Oficial polivalente (5)

Operador de escavadeira (1)

Operador de loja (1)

Operador de máquina cnc (8)

Operador de motosserra (2)

Operador de ponte rolante (8)

Pedreiro (11)

Recepcionista (1)

Serralheiro (5)

Servente de obras (9)

Supervisor de almoxarifado (1)

Topógrafo (1)

Trabalhador rural (45)

Vendedor externo (10)

Vendedor interno (2)

Vendedor interno / externo (2)

Vendedor prod. agrícolas (1)

Zelador / jardinagem (4)

Zelador (2)

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 50

50 Acabador (1)

Ajudante de obras (5)

Atendente comercial (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de montagem (4)

Carpinteiro (1)

Consultor externo (5)

Coordenador administrativo (1)

Eletricista de força e controle (2)

Eletricista predial (2)

Instalador de equipamentos (2)

Instalador de equipamentos de comunicação (1)

Montador (2)

Motorista (1)

Motorista entregador (2)

Oficial polivalente (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (2)

Pedreiro (2)

Pedreiro (3)

Polidor (1)

Representante de negócios (3)

Técnico em refrigeração (1)

Vendedor externo (5)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.