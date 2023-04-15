Construção de novo parque da Vale vai abrir 100 vagas de emprego no ES

Região do Parque Costeiro no final da Praia de Camburi Crédito: Vale/Divulgação

Ainda não há informações sobre os cargos nem quando as contratações devem começar. Durante o encontro com os deputados estaduais, o gerente especialista em Meio Ambiente da Vale, Romildo Fracalossi, informou que a execução da obra depende da Licença Municipal de Instalação (LMI), protocolada na Prefeitura de Vitória em 10 de abril deste ano.

O novo parque é fruto do Termo de Compromisso Ambiental firmado em 2017 em uma Ação Civil Pública do Ministério Público do Espírito Santo em decorrência da necessidade de compensação e recuperação da região norte da Praia de Camburi. A assinatura do Decreto de Utilidade Pública e do Contrato de Concessão com empresa foi assinada pela Prefeitura de Vitória em fevereiro deste ano.

A previsão é de que o parque receba 150 pessoas, simultaneamente, e 450 pessoas por dia, sendo subdividido em dois setores: de recuperação e de visitação. A sede do parque será destinada às visitas guiadas para educação ambiental de alunos, visitantes e turistas.

“A prefeitura está analisando o processo (...). A nossa expectativa é de que, após a obtenção da licença, as obras ocorram com 15 meses aproximadamente. Sendo três meses para a gente mobilizar a empresa e 12 meses de obra para a execução do parque”, afirma Fracalossi.

A área que será ocupada pelo Parque Costeiro tem 17,6 mil metros quadrados e terá espaços voltados para atividades de educação ambiental, pesquisa e recuperação em ambiente costeiro, trilhas ecológicas, além de espaços de lazer para a sociedade e vistas panorâmicas para a baía de Vitória. O local será integrado ao já existente Atlântica Parque, e será administrado e operado pela própria Vale.

“O termo é de 2017, a gente já deveria ter tudo sendo finalizado, discutindo outras questões, outras ações. Mas a gente verificou, hoje, que estão em processo final. Acredito que a licença deva ser dada rapidamente. E a gente vai acompanhar essa obra”, declarou o presidente da comissão, deputado Fabrício Gandini (Cidadania).