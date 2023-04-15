Construção de novo parque da Vale vai abrir 100 vagas de emprego no ES

A construção de um novo parque na Praia de Camburi, em Vitória, vai gerar cerca de 100 empregos diretos em breve. A obra do Parque Costeiro, que será de responsabilidade da Vale, deve ser concluída em 2024. As informações são de representantes da companhia, durante uma reunião da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa na última quarta-feira (12).
Ainda não há informações sobre os cargos nem quando as contratações devem começar. Durante o encontro com os deputados estaduais, o gerente especialista em Meio Ambiente da Vale, Romildo Fracalossi, informou que a execução da obra depende da Licença Municipal de Instalação (LMI), protocolada na Prefeitura de Vitória em 10 de abril deste ano.
O novo parque é fruto do Termo de Compromisso Ambiental firmado em 2017 em uma Ação Civil Pública do Ministério Público do Espírito Santo em decorrência da necessidade de compensação e recuperação da região norte da Praia de Camburi. A assinatura do Decreto de Utilidade Pública e do Contrato de Concessão com empresa foi assinada pela Prefeitura de Vitória em fevereiro deste ano.
A previsão é de que o parque receba 150 pessoas, simultaneamente, e 450 pessoas por dia, sendo subdividido em dois setores: de recuperação e de visitação. A sede do parque será destinada às visitas guiadas para educação ambiental de alunos, visitantes e turistas.
“A prefeitura está analisando o processo (...). A nossa expectativa é de que, após a obtenção da licença, as obras ocorram com 15 meses aproximadamente. Sendo três meses para a gente mobilizar a empresa e 12 meses de obra para a execução do parque”, afirma Fracalossi.
A área que será ocupada pelo Parque Costeiro tem 17,6 mil metros quadrados e terá espaços voltados para atividades de educação ambiental, pesquisa e recuperação em ambiente costeiro, trilhas ecológicas, além de espaços de lazer para a sociedade e vistas panorâmicas para a baía de Vitória. O local será integrado ao já existente Atlântica Parque, e será administrado e operado pela própria Vale.
“O termo é de 2017, a gente já deveria ter tudo sendo finalizado, discutindo outras questões, outras ações. Mas a gente verificou, hoje, que estão em processo final. Acredito que a licença deva ser dada rapidamente. E a gente vai acompanhar essa obra”, declarou o presidente da comissão, deputado Fabrício Gandini (Cidadania).
O TCA Norte Camburi é um acordo jurídico assinado em 2017 pela Vale, Ministérios Públicos Federal e Estadual, Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam). O termo prevê um conjunto de iniciativas para a recuperação e compensação dos impactos na região norte da Praia de Camburi.