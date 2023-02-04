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Parque Costeiro

Vitória vai ganhar novo parque na Praia de Camburi

Obra será realizada pela Vale, como medida de compensação e recuperação da região norte da orla; saiba mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2023 às 16:26

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 16:26

Região do Parque Costeiro no final da praia de Camburi
Região do Parque Costeiro no final da praia de Camburi Crédito: Vale/Divulgação
Os moradores de Vitória ganharão um novo parque futuramente, na praia de Camburi. O Parque Costeiro será implantado pela Vale, como medida de compensação pelas atividades desenvolvidas na cidade. Um decreto de utilidade pública, bem como o contrato de concessão, foram assinados na tarde de sexta-feira (3) pela prefeitura.
Segundo informações da Prefeitura de Vitória, o novo parque, que será implementado sem custos para a administração municipal, é fruto do Termo de Compromisso Ambiental firmado pela Vale em uma Ação Civil Pública do Ministério Público, diante da necessidade de compensação e recuperação da região Norte da Praia de Camburi.
“O Parque Costeiro tem previsão de atendimento para 150 pessoas, simultaneamente, e 450 pessoas por dia, sendo subdividido em dois setores: de Recuperação e de Visitação. A sede do parque será destinada às visitas guiadas para educação ambiental de alunos, visitantes e turistas”.
Informações sobre a previsão de início das obras e de entrega do parque não foram divulgadas.
"Mais uma importante entrega que dará utilidade e visibilidade aos nossos espaços públicos. Estamos preocupados com a sustentabilidade, em sermos exemplos para outros lugares também", declarou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

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