Vitória vai ganhar novo parque na Praia de Camburi

Região do Parque Costeiro no final da praia de Camburi Crédito: Vale/Divulgação

Os moradores de Vitória ganharão um novo parque futuramente, na praia de Camburi. O Parque Costeiro será implantado pela Vale, como medida de compensação pelas atividades desenvolvidas na cidade. Um decreto de utilidade pública, bem como o contrato de concessão, foram assinados na tarde de sexta-feira (3) pela prefeitura.

Segundo informações da Prefeitura de Vitória, o novo parque, que será implementado sem custos para a administração municipal, é fruto do Termo de Compromisso Ambiental firmado pela Vale em uma Ação Civil Pública do Ministério Público, diante da necessidade de compensação e recuperação da região Norte da Praia de Camburi.

“O Parque Costeiro tem previsão de atendimento para 150 pessoas, simultaneamente, e 450 pessoas por dia, sendo subdividido em dois setores: de Recuperação e de Visitação. A sede do parque será destinada às visitas guiadas para educação ambiental de alunos, visitantes e turistas”.

Informações sobre a previsão de início das obras e de entrega do parque não foram divulgadas.