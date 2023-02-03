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Diversão

Grupo elabora carnaval com desfile de cães em Marataízes

Essa é a primeira edição do “BloCÃO de carnavAU” que vai acontecer no dia 18 de fevereiro, na orla da Praia Central
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

03 fev 2023 às 17:36

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 17:36

O grupo Petfriendly de Cachoeiro de Itapemirim está elaborando um carnaval com desfile de cães em Marataízes, no Sul do Estado. O evento, que será gratuito, está marcado para acontecer no dia 18 de fevereiro, às 17h, na Praça Pet, que fica localizada na orla da Praia Central do município.
Grupo elabora carnaval com desfile de cães em Marataízes
O evento em Marataízes terá desfile com cães fantasiados e sorteios Crédito: Petfriendly de Cachoeiro
Segundo um dos organizadores do evento, Breno Moreira, a primeira edição do “BloCÃO de carnavAU” tem o intuito de aproximar famílias e promover um lazer diferenciado para os animais de estimação. 
A concentração será na Praça Pet, que fico próxima à rodoviária, depois os participantes farão uma caminhada até o píer 1, na Praça Central, e retornarão à Praça Pet, onde será realizado o desfile dos cães fantasiados com premiação para as três melhores fantasias.
Durante o evento serão sorteados brindes. Também haverá a presença em stands de casas de ração, pet shops e veterinários que darão dicas e sugestões para a saúde e bem-estar dos cachorros.
Para a organizadora Débora Conti, o evento promete muita diversão. "Será uma forma de socializar com os nossos pets, nos divertir e encontrar amigos", disse. 
Grupo elabora carnaval com desfile de cães em Marataízes
Grupo Petfriendly prestigiou a "Cãominhada" no dia 9 de outubro de 2022, em Cachoeiro de Itapemirm Crédito: Petfriendly de Cachoeiro

Inscrição

Para realizar a inscrição no desfile de cães é necessário levar 1kg de alimento não perecível e 1kg de ração. Eles serão doados para entidades e Organizações Não Governamentais (ONGs) de resgate ao animal do município e Marataízes.
Débora explicou que a organização pensou que poderia usar essa iniciativa para fazer o bem. "Queremos ajudar as ONGs que fazem um trabalho muito lindo de resgate animal e nada mais justo que repassar para eles o que for arrecadado no evento", falou. 

Programação

  • 17h: Concentração na Praça Pet / Inscrição para o concurso
  • 17h30: Caminhada pelo calçadão até a Praça Central / Retorno para a Praça Pet
  • 18h30: Concurso de melhor fantasia
  • 19h: Sorteio de brindes

Petfriendly de Cachoeiro

O evento é realizado por um grupo com cerca de 100 tutores de pets, que tem como objetivo aproximar os animais e fazer com que eles socializem por meio de encontros e atividades que envolvam o enriquecimento ambiental. Além disso, é uma forma de trocar informações entre os tutores, sobre clínicas veterinárias, pet shop, creches, banho & tosa, restaurantes pet friendly, dentre outros assuntos. 
Em 2022, o grupo prestigiou a "Cãominhada" no dia 9 de outubro de 2022, em Cachoeiro de Itapemirim, que foi realizada pela prefeitura. 
Para mais informações, acompanhe o Instagram do grupo @cachoeiropetfriendly.

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