Grupo elabora carnaval com desfile de cães em Marataízes

O grupo Petfriendly de Cachoeiro de Itapemirim está elaborando um carnaval com desfile de cães em Marataízes, no Sul do Estado. O evento, que será gratuito, está marcado para acontecer no dia 18 de fevereiro, às 17h, na Praça Pet, que fica localizada na orla da Praia Central do município.

O evento em Marataízes terá desfile com cães fantasiados e sorteios Crédito: Petfriendly de Cachoeiro

Segundo um dos organizadores do evento, Breno Moreira, a primeira edição do “BloCÃO de carnavAU” tem o intuito de aproximar famílias e promover um lazer diferenciado para os animais de estimação.

A concentração será na Praça Pet, que fico próxima à rodoviária, depois os participantes farão uma caminhada até o píer 1, na Praça Central, e retornarão à Praça Pet, onde será realizado o desfile dos cães fantasiados com premiação para as três melhores fantasias.

Durante o evento serão sorteados brindes. Também haverá a presença em stands de casas de ração, pet shops e veterinários que darão dicas e sugestões para a saúde e bem-estar dos cachorros.

Para a organizadora Débora Conti, o evento promete muita diversão. "Será uma forma de socializar com os nossos pets, nos divertir e encontrar amigos", disse.

Grupo Petfriendly prestigiou a "Cãominhada" no dia 9 de outubro de 2022, em Cachoeiro de Itapemirm Crédito: Petfriendly de Cachoeiro

Inscrição

Para realizar a inscrição no desfile de cães é necessário levar 1kg de alimento não perecível e 1kg de ração. Eles serão doados para entidades e Organizações Não Governamentais (ONGs) de resgate ao animal do município e Marataízes.

Débora explicou que a organização pensou que poderia usar essa iniciativa para fazer o bem. "Queremos ajudar as ONGs que fazem um trabalho muito lindo de resgate animal e nada mais justo que repassar para eles o que for arrecadado no evento", falou.

Programação

17h: Concentração na Praça Pet / Inscrição para o concurso

17h30: Caminhada pelo calçadão até a Praça Central / Retorno para a Praça Pet



18h30: Concurso de melhor fantasia



19h: Sorteio de brindes



Petfriendly de Cachoeiro

O evento é realizado por um grupo com cerca de 100 tutores de pets, que tem como objetivo aproximar os animais e fazer com que eles socializem por meio de encontros e atividades que envolvam o enriquecimento ambiental. Além disso, é uma forma de trocar informações entre os tutores, sobre clínicas veterinárias, pet shop, creches, banho & tosa, restaurantes pet friendly, dentre outros assuntos.

Em 2022, o grupo prestigiou a "Cãominhada" no dia 9 de outubro de 2022, em Cachoeiro de Itapemirim, que foi realizada pela prefeitura.