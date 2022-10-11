Addy, o cachorro que 'cãofisca' produtos nos portos e aeroporto do ES

Por mar, terra e ar, o Espírito Santo se conecta com o mundo e tem uma movimentação constante de passageiros e cargas. Para garantir que não haja nada de ilegal nas mercadorias ou com passageiros, a Alfândega da Receita Federal conta com o trabalho de um agente muito especial: o cão Addy.
No Espírito Santo há mais de um ano, Addy é um pastor alemão com quatro anos de idade que atua nos portos capixabas, no Aeroporto de Vitória e nos Correios, verificando bagagens, contêineres, mercadorias e correspondências, com a missão de combater o tráfico de entorpecentes.
A Receita Federal do Espírito Santo foi pioneira no uso de cães em buscas de drogas nas mercadorias. Hoje o Estado sedia o Centro Nacional de Cães de Faro (CNCF), treinando cachorros para as outras unidades da federação.
A reportagem de A Gazeta acompanhou um dia de treinamento de Addy no Terminal de Vila Velha (TVV) e o resultado dessa visita está disponível no vídeo.
Addy é treinado para farejar drogas como maconha, crack, haxixe, êxtase e LSD, em diferentes situações. O treinamento tenta simular cenários parecidos com o que ele vai encontrar quando for chamado para alguma ação.
O trabalho feito no centro de treinamento de cães busca preparar os animais para as mais adversas situações e vencer a criatividade dos criminosos.