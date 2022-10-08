Correntes, portas abertas e espíritos: os fantasmas do Palácio Anchieta

Com quase 500 anos, o Palácio Anchieta, sede atual do governo do Espírito Santo, já foi igreja, já foi escola, já foi a casa de governantes e hoje é a residência oficial de muitas histórias de assombração.
Entre os moradores ilustres, está o fundador da Rede Gazeta Cariê Lindenberg, que também contava já ter visto a assombração mais conhecida do Palácio: o padre José de Anchieta.
No vídeo de hoje contamos uma das lendas mais famosas da sede do governo do Estado. Alzira Bley, esposa do interventor João Punaro Bley, tinha o hábito de colocar flores no túmulo do padre. Depois de um incêndio no palácio, só as flores de Alzira permaneceram intactas.
De lá pra cá, os relatos de funcionários e moradores são de que o lugar também é habitado por espíritos. Veja o vídeo!