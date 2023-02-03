Ação de fiscalização do Crea-ES na Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Crea-ES

Your browser does not support the audio element. Crea-ES constata problemas estruturais em muro na Praia da Areia Preta

“Estamos mais uma vez sinalizando ao município a necessidade de correção e adequação da estrutura do muro a fim de evitar o avanço da erosão e o comprometimento da segurança da estrutura e da comunidade”, disse o presidente da instituição, Jorge Silva. O município também será alertado sobre a falta de acessibilidade no local.

Em março de 2022, o muro de arrimo do local cedeu após apresentar rachaduras devido ao avanço do mar. Na ocasião, a área foi interditada e a equipe multidisciplinar do Crea-ES realizou uma vistoria para avaliar os riscos de colapso da estrutura.

Muro do local cedeu em 2022 após apresentar rachaduras devido ao avanço do mar Crédito: Crea-ES

Agora, o novo muro, construído há menos de um ano, preocupa os moradores e pedestres da praia. Durante a ação, as equipes do órgão concluíram que a estrutura da obra requer ajustes e ainda precisa ser finalizada.

Reparos a serem feitos

Entre as pendências observadas pelos especialistas destacam-se a falta de isolamento, inacessibilidade, inexistência de escadas e guarda-corpos na extensão da obra executada, além de trincas e fissuras em vários pontos de extensão do muro.

O Crea-ES solicitará à Prefeitura do Município e a empresa responsável pela execução da obra a apresentação dos projetos com os respectivos nomes dos responsáveis técnicos.

Rachaduras no calçadão da Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Divulgação/Crea-ES

“Durante a vistoria não foi possível contrapor os dados do projeto com as informações relacionadas à execução do serviço, uma vez que não foram encontrados no local documentos que identificassem os responsáveis técnicos pelos projetos, apenas a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela execução do serviço que, inclusive, prestou esclarecimentos e contribuiu durante a vistoria”, disse o gerente de relacionamento Institucional do Crea-ES, Giuliano Battisti.

Mais problemas