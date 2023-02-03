Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Risco para verão

Crea-ES constata problemas estruturais em muro na Praia da Areia Preta

Calçadão na orla da praia cedeu em 2022 após apresentar rachaduras devido ao avanço do mar. Segundo o órgão, um ofício será enviado à Prefeitura de Guarapari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2023 às 20:25

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 20:25

Ação de fiscalização do Crea-ES na Praia da Areia Preta, em Guarapari
Ação de fiscalização do Crea-ES na Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Crea-ES
Crea-ES constata problemas estruturais em muro na Praia da Areia Preta
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informou que vai expedir um ofício para a Prefeitura de Guarapari, para alertar sobre o risco iminente de quedas e acidentes na Praia da Areia Preta. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (03), após vistorias técnica e fiscal do órgão no muro do calçadão.
“Estamos mais uma vez sinalizando ao município a necessidade de correção e adequação da estrutura do muro a fim de evitar o avanço da erosão e o comprometimento da segurança da estrutura e da comunidade”, disse o presidente da instituição, Jorge Silva. O município também será alertado sobre a falta de acessibilidade no local.
Em março de 2022, o muro de arrimo do local cedeu após apresentar rachaduras devido ao avanço do mar. Na ocasião, a área foi interditada e a equipe multidisciplinar do Crea-ES realizou uma vistoria para avaliar os riscos de colapso da estrutura.
Muro do local cedeu em 2022 após apresentar rachaduras devido ao avanço do mar
Muro do local cedeu em 2022 após apresentar rachaduras devido ao avanço do mar Crédito: Crea-ES
Agora, o novo muro, construído há menos de um ano, preocupa os moradores e pedestres da praia. Durante a ação, as equipes do órgão concluíram que a estrutura da obra requer ajustes e ainda precisa ser finalizada.

Reparos a serem feitos

Entre as pendências observadas pelos especialistas destacam-se a falta de isolamento, inacessibilidade, inexistência de escadas e guarda-corpos na extensão da obra executada, além de trincas e fissuras em vários pontos de extensão do muro.
O Crea-ES solicitará à Prefeitura do Município e a empresa responsável pela execução da obra a apresentação dos projetos com os respectivos nomes dos responsáveis técnicos.
Rachaduras no calçadão da Praia da Areia Preta, em Guarapari
Rachaduras no calçadão da Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Divulgação/Crea-ES
“Durante a vistoria não foi possível contrapor os dados do projeto com as informações relacionadas à execução do serviço, uma vez que não foram encontrados no local documentos que identificassem os responsáveis técnicos pelos projetos, apenas a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela execução do serviço que, inclusive, prestou esclarecimentos e contribuiu durante a vistoria”, disse o gerente de relacionamento Institucional do Crea-ES, Giuliano Battisti.

Mais problemas

Outro alerta que será emitido ao poder público municipal diz respeito à iluminação do local. “Após o início da execução da obra, um poste de iluminação foi retirado daquela região. A medida tornou-se um risco para os cidadãos que transitam pelo lugar, aumentando muito a possibilidade de quedas, especialmente no período noturno”, relatou Giuliano. A iluminação tem sido fornecida e mantida pelo condomínio de forma provisória.

Veja Também

Suspeito de sequestrar vereadora trans no ES é preso em Guarapari

Acidente deixa duas pessoas feridas e envolve até jet ski em Cariacica

Com apenas dois anos, garotinho de Guarapari já sabe ler e até somar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Crea-ES Prefeitura de Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados