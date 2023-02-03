Acidente deixa duas pessoas feridas e envolve até jet ski em Cariacica

Vídeos enviados ao site A Gazeta mostram o momento em que uma caminhonete e um Mitsubishi Asx colidem em um cruzamento, deixando até uma motoaquática "abandonada" no meio da pista.

O Corpo de Bombeiros destacou também que foi acionado para realizar o desencarceramento de uma das vítimas, que foi deixada aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) que estava no local.