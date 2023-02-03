Duas pessoas, incluindo uma adolescente de 15 anos, ficaram feridas após um acidente na tarde desta sexta-feira (03), na Avenida Leste-Oeste, na altura do bairro Santa Bárbara, em Cariacica.
Vídeos enviados ao site A Gazeta mostram o momento em que uma caminhonete e um Mitsubishi Asx colidem em um cruzamento, deixando até uma motoaquática "abandonada" no meio da pista.
A Polícia Militar informou que, por volta das 13h30, dois carros de passeio colidiram na rodovia no sentido Vila Velha. Um homem de 47 anos e a adolescente foram socorridos e encaminhados a um hospital particular da região.
O Corpo de Bombeiros destacou também que foi acionado para realizar o desencarceramento de uma das vítimas, que foi deixada aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) que estava no local.
Acidente deixa duas pessoas feridas e envolve até jet ski em Cariacica
Correção
03/02/2023 - 8:50
Inicialmente, foi divulgado que um dos veículos envolvidos no acidente seria um Fiat Argo. O carro, no entanto, é uma caminhonete. O texto foi atualizado.