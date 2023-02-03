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Em cruzamento

Acidente deixa duas pessoas feridas e envolve até jet ski em Cariacica

Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (03), na Avenida Leste-Oeste, na altura do bairro Santa Bárbara; veículos ficaram bastante destruídos
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

03 fev 2023 às 17:08

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 17:08

Duas pessoas, incluindo uma adolescente de 15 anos, ficaram feridas após um acidente na tarde desta sexta-feira (03), na Avenida Leste-Oeste, na altura do bairro Santa Bárbara, em Cariacica
Vídeos enviados ao site A Gazeta mostram o momento em que uma caminhonete e um Mitsubishi Asx colidem em um cruzamento, deixando até uma motoaquática "abandonada" no meio da pista.
Polícia Militar informou que, por volta das 13h30, dois carros de passeio colidiram na rodovia no sentido Vila Velha. Um homem de 47 anos e a adolescente foram socorridos e encaminhados a um hospital particular da região.
O Corpo de Bombeiros destacou também que foi acionado para realizar o desencarceramento de uma das vítimas, que foi deixada aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) que estava no local.
Acidente deixa duas pessoas feridas e envolve até jet ski em Cariacica

Correção

03/02/2023 - 8:50
Inicialmente, foi divulgado que um dos veículos envolvidos no acidente seria um Fiat Argo. O carro, no entanto, é uma caminhonete. O texto foi atualizado.

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