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Na cadeia

Caminhoneiro do ES finge sequestro, chama a polícia e acaba preso em MG

A carga, avaliada em cerca de R$ 142 mil, saiu de Colatina. A polícia descobriu que ele fazia parte do esquema de roubo de cargas e receberia 15% do valor da nota fiscal
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 fev 2023 às 16:22

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 16:22

O motorista de um caminhão foi preso nesta quinta-feira (2), no distrito de Penha do Norte, em Conselheiro Pena, em Minas Gerais, após fingir ter sido sequestrado, ter a carga do veículo roubada, e acionar a polícia denunciando o suposto crime. A carga, avaliada em cerca de R$ 142 mil, saiu de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o condutor, identificado como Marçal de Carvalho da Silva, 37 anos, na verdade fazia parte do esquema de roubo.

O falso roubo

Para os militares, o homem contou que dormia no caminhão, na noite de quarta-feira (1), quando teria sido surpreendido por dois suspeitos armados. Os homens teriam coberto o rosto dele com um pano, e assumiram a direção do veículo, fazendo ameaças de morte a ele.
Em determinado momento, o caminhão estacionou e ele teria escutado a carga sendo transportada para outro veículo. Ainda segundo o relato do motorista, os suspeitos teriam abandonado ele no meio de uma estrada do distrito de Penha do Norte. Ele teria andado até uma casa, pedindo ajuda, e acionado a PM.

Confissão

No entanto, através de câmeras de segurança, os policiais constataram que o homem estava sozinho no caminhão, enquanto dirigia sentido ao distrito, contrariando a própria versão.
Questionado, o motorista confessou que, na verdade, fazia parte do esquema. Ele entregou a carga para um homem que ele conhecia pelo nome de "Zé Doca" e receberia 15% do valor da nota fiscal. 
Além da participação no crime, a PM também descobriu que o caminhão que o homem dirigia era furtado. Para os militares, o motorista relatou que comprou o veículo no Espírito Santo, no entanto, não sabia da origem. Contra ele também há um mandado de prisão em aberto, por outro crime, em São Paulo.
O caminhão foi apreendido. Os representantes da empresa de Colatina, para qual o homem foi contratado, estariam se deslocando para Conselheiro Pena, para tentar reaver a carga.
O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Conselheiro Pena e autuado pela comunicação falsa de crime, por roubo e também pelo mandado de prisão em aberto.
A reportagem procurou a PC de Minas Gerais para saber para qual presídio o motorista foi levado. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

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