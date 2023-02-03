Pedro Henrique, de 20 anos, filho da vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto Crédito: Arquivo pessoal

O delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória , explicou que a investigação é complexa e envolve muita gente, mas há a informação, até nos vídeos registrados da briga , de que o jovem morto estava vestido com uma camisa branca de um time de futebol do Rio de Janeiro , com o número dois nas costas.

"É sabido que integrantes do tráfico do Morro do Alagoano se intitulam 'três'. A princípio, a discussão começou com uma garrafa que foi jogada em um dos integrantes que estava com a vítima e aí surgiu o afrontamento" Marcelo Cavalcanti - Delegado titular da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP)

Marcelo Cavalcanti detalhou que os indivíduos ligados ao tráfico questionaram as pessoas que estavam com a vítima, para saber de onde elas eram. "Consta nos autos que familiares (do Pedro) negaram que eram de facção ou do tráfico de drogas, mas houve essa briga generalizada e, infelizmente, essa fatalidade", declarou.

As investigações mostram que Pedro Henrique e o adolescente estavam em lugares diferentes e foram chamados para ajudar na briga iniciada no camarote. Em meio à confusão, a vítima derrubou a arma do suspeito com um capacete. Nesse momento, ele atirou contra a cabeça da vítima.

Your browser does not support the audio element. Briga por camisa de time pode ter levado à morte de jovem no Sambão

Adolescente confessa crime

O adolescente de 17 anos foi localizado pela Polícia Civil em um motel, no bairro Rio Branco, em Cariacica , onde estava com a namorada, de 15 anos. O rapaz já tinha passagens por outros dois homicídios, era alvo de um mandado de busca e apreensão e confessou o crime da última quarta-feira (1).

Segundo o delegado Tarcisio Otoni, titular do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), o casal foi localizado pelo serviço de inteligência da Polícia Civil. "Identificamos e passamos a monitorar as informações. Uma dessas dizia que ele iria para um motel em Cariacica para pernoitar e ficar em constante mudança", explicou.

A morte do jovem no Sambão

O jovem Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (1), durante os ensaios técnicos das escolas de samba, no Sambão do Povo , em Vitória . O rapaz era filho da vereadora Patricia Crizanto (PSB), da Câmara de Vila Velha.

Segundo informações do repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, que acompanhava o ensaio, teve uma confusão generalizada ao lado da concentração, no momento em que a Mocidade Unida da Glória (MUG) estava pronta para entrar na avenida. Houve correria e foi ouvido um disparo de arma de fogo. Em seguida, o jovem foi encontrado morto.

"Trabalhador e carinhoso", dizem pais de jovem

Em nota divulgada à imprensa no dia seguinte, a vereadora Patrícia Crizanto e o marido Wesley Caetano da Victoria lembraram do filho como um jovem muito amado, trabalhador e respeitoso. "Para nós, não há o que falar neste momento, apenas viver a dor e esperar por justiça", afirmaram.