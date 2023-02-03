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São Domingos do Norte

Jovem é preso suspeito de matar homem por dívida de cordão no ES

Suspeito de 19 anos atirou contra a vítima, após ouvir que não receberia o pagamento; crime aconteceu em janeiro deste ano e vitimou Lucélio Martins
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 fev 2023 às 12:15

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 12:15

Um jovem de 19 anos, suspeito de ter assassinado Lucélio Martins, de 43 anos, foi preso na manhã dessa quinta-feira (2), no Centro de São Domingos do Norte, no Norte do Espírito Santo. De acordo com as investigações, o crime foi cometido por causa de uma dívida relacionada a um cordão. O assassinato aconteceu no último dia 23 de janeiro.
De acordo com o delegado Dair Oliveira Junior, o jovem disse que vendeu o cordão há mais de 20 dias para a vítima. “O indivíduo foi novamente à casa de Lucélio para receber o valor e, após ser informado de que não receberia a quantia, efetuou os disparos e fugiu”, comentou, sobre o depoimento.
Segundo a Polícia Civil, uma equipe da Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte realizou diligências para identificar o criminoso após saber do caso. Câmeras de videomonitoramento da cidade auxiliaram o trabalho, já que flagrou boa parte do homicídio.
O jovem foi encaminhado ao centro de detenção do município, onde permanecerá à disposição da Justiça. O nome dele não foi divulgado.

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