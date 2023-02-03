Jovem é preso suspeito de matar homem por dívida de cordão no ES

Um jovem de 19 anos, suspeito de ter assassinado Lucélio Martins, de 43 anos, foi preso na manhã dessa quinta-feira (2), no Centro de São Domingos do Norte, no Norte do Espírito Santo. De acordo com as investigações, o crime foi cometido por causa de uma dívida relacionada a um cordão. O assassinato aconteceu no último dia 23 de janeiro.
De acordo com o delegado Dair Oliveira Junior, o jovem disse que vendeu o cordão há mais de 20 dias para a vítima. “O indivíduo foi novamente à casa de Lucélio para receber o valor e, após ser informado de que não receberia a quantia, efetuou os disparos e fugiu”, comentou, sobre o depoimento.
Segundo a Polícia Civil, uma equipe da Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte realizou diligências para identificar o criminoso após saber do caso. Câmeras de videomonitoramento da cidade auxiliaram o trabalho, já que flagrou boa parte do homicídio.
O jovem foi encaminhado ao centro de detenção do município, onde permanecerá à disposição da Justiça. O nome dele não foi divulgado.