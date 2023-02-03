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Acidente

Motorista de caminhão que matou casal atropelado é ouvido em Guaçuí

Motorista foi ouvido e liberado pela Polícia Civil, que trata caso como homicídio culposo; Leila Nascimento e João Carreiro morreram no domingo (29)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 fev 2023 às 11:34

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 11:34

Moradores da região tentaram socorrer as vítimas após acidente no Centro de Guaçuí
Moradores da região tentaram socorrer as vítimas após acidente no Centro de Guaçuí Crédito: Reprodução | Redes Sociais
O caminhoneiro que causou um acidente fatal na tarde do último domingo (29) em Guaçuí, na Região Sul do Espírito Santo, prestou depoimento na delegacia do município e foi liberado. Na moto que foi atingida pelo caminhão estavam Leila Freitas Carreiro Nascimento, de 32 anos, e o marido dela, João Murilo de Oliveira Carreiro, de 41 anos. Os dois morreram em decorrência da batida.
Segundo a Polícia Civil, o caso é tratado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor. Por isso, não houve possibilidade legal de prisão preventiva do motorista. O nome dele não foi divulgado nem a data em que ele foi ouvido.
Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre o depoimento do suspeito e a omissão de socorro às vítimas, a corporação disse apenas que a investigação segue em andamento na Delegacia de Guaçuí e que outras informações não podem ser divulgadas para não atrapalhar a apuração.

O acidente

O casal Leila Freitas Carreiro Nascimento e João Murilo de Oliveira Carreiro, de 32 e 41 anos respectivamente, estavam em uma Honda Biz no Centro de Guaçuí quando o acidente aconteceu no domingo (29). As vítimas eram moradoras do município de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro.
Testemunhas relataram para a Polícia Militar que viram um caminhão de cor azul e caçamba laranja, que pertence a um indivíduo conhecido na cidade, e que ele estava em alta velocidade, quando colidiu na traseira da moto e ainda passou por cima das vítimas, que ficaram com fraturas expostas.
O caminhoneiro saiu do local sem prestar socorro ao casal. A mulher morreu ainda no local, e o homem faleceu após ser socorrido, ainda no domingo (29). Naquele dia, policiais realizaram buscas, mas não localizaram o motorista.

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