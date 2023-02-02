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Câmera flagra homem atropelado por moto em faixa de pedestres em Colatina

A vítima é porteiro de uma fábrica de roupas próxima do local do acidente, no bairro Maria das Graças, e saía do trabalho no momento do atropelamento. As imagens mostram que o motociclista também foi arremessado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 fev 2023 às 18:13

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 18:13

Câmeras de segurança flagraram um homem sendo atropelado por uma moto enquanto atravessava uma rua na faixa de pedestres, no bairro Maria das Graças, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. As imagens mostram o momento em que a vítima é atingida pela motocicleta, e o motociclista é arremessado. O homem teve ferimentos no braço e quebrou três costelas. Ele foi socorrido para o Hospital Silvio Avidos.
O acidente ocorreu na terça-feira (31). No vídeo é possível ver que um caminhão ainda para, e o homem começa a atravessar a rua, quando percebe a aproximação da moto, ele tenta correr, mas é atingido.
Segundo a apuração da repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste, a vítima é porteiro de uma fábrica de roupas próxima do local do acidente, e saía do trabalho no momento do atropelamento.
Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após atendimento no Hospital Silvio Avidos, teve alta na madrugada desta quarta-feira (1). Já o motociclista teve ferimentos leves e não precisou de atendimento médico.
Procurada, a Polícia Militar informou que não localizou acionamento no dia e bairro.

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