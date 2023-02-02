Motociclista fica com ferimento grave após colidir com caminhão em Guaçuí

Um motociclista de 22 anos ficou gravemente ferido após colidir com um caminhão de uma empresa de concretagem na BR 482, próximo ao Posto Cantão, em Guaçuí , no Sul do Espírito Santo , na manhã dessa quinta-feira (2).

Um vídeo mostra como o acidente aconteceu: quando o caminhoneiro faz uma conversão para a esquerda a fim de entrar na empresa, que estava do outro lado da rodovia, o motociclista tenta passar o veículo, avança pela contramão e acaba colidindo com a cabine (veja acima).

De acordo com o Terceiro Batalhão de Polícia Militar , a batida ocorreu por volta das 8h35. O condutor da moto foi arremessado e bateu a cabeça no chão, pois o capacete que usava acabou se soltando. Ele apresentava uma fratura exposta em uma das pernas e várias escoriações.

Após o atendimento do Corpo de Bombeiros , o homem foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade. Segundo a corporação, o motociclista foi encontrado caído no chão, dentro do pátio de uma empresa, para onde foi arremessado. Ele estava muito agitado e se contorcendo.

Os militares identificaram que havia um inchaço considerável na região frontal da cabeça, uma fratura exposta na perna esquerda e várias escoriações nas extremidades dos braços. O rapaz foi imobilizado, recebeu os primeiros-socorros e foi levado para o hospital na ambulância dos bombeiros.

Sobre o acidente, a Polícia Civil disse que não localizou ocorrência com tais características entregue na Delegacia Regional de Alegre nem na Delegacia de Polícia de Guaçuí.

A reportagem de A Gazeta demandou a empresa Concrelagos e, assim que uma resposta for dada, este texto será atualizado.