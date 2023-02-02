Vídeo: menina é atropelada por moto ao atravessar avenida de Iúna

Uma menina de 11 anos ficou ferida no rosto e na boca após ser atropelada por uma motocicleta, no final da tarde desta segunda-feira (1º), na Avenida Presidente Tancredo Neves, bairro Niterói, em Iúna, na Região do Caparaó. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento do acidente. A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Santa Casa no município.
Nas imagens é possível ver que a garota atravessa a via correndo. Um motociclista, que seguia pela avenida, não consegue parar e evitar o choque. A menina caiu no chão. Motoristas e pessoas logo param para ajudar a vítima. O motociclista também retorna e volta ao local.
Segundo a Polícia Militar, eles foram acionados pelo hospital. A equipe fez contato com a mãe da menina, que informou que sua filha de 11 anos foi atravessar a avenida, próximo a sua residência, quando o acidente aconteceu.
A mulher ainda disse o nome do motociclista e que ele trabalha como personal nesta cidade. De acordo com a mãe, ele prestou socorro, porém não fez ocorrência de trânsito.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o motociclista prestou depoimento, que disse que "em acidentes em que não há vítimas fatais e nem detidos em flagrante, e havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada. A Polícia Civil orienta a vítima a se dirigir à delegacia e representar contra o autor".