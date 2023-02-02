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Norte do ES

Homem morre atropelado na BR 101, em Conceição da Barra

Motorista não ficou no local, mas se apresentou em uma base da Eco 101 logo após o acidente nessa quarta-feira (1); vítima ainda não foi identificada pela PRF
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 fev 2023 às 10:31

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 10:31

Veículo ficou com a frente amassada após atropelamento na BR 101, em Conceição da Barra
Veículo ficou com a frente amassada após atropelamento na BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/PRF
Um homem morreu atropelado por uma picape, enquanto tentava atravessar a BR 101, na altura do km 46, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na noite dessa quarta-feira (1). A vítima, que ainda não foi identificada, não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda na rodovia.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista é um homem de 65 anos que não prestou socorro à vítima, mas que uma base da Eco101 para pedir ajuda a ela e disse que saiu do local por medo de represálias. Apesar da dianteira do carro ter ficado amassada, o condutor saiu ileso. O teste do bafômetro feito por ele deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
O atropelamento aconteceu em um trecho próximo do trevo de entrada de Conceição da Barra. De acordo com a PRF, o motorista também relatou que o lugar do acidente não tinha sinalização e várias pessoas tentavam passar de um lado para outro da rodovia quando tudo aconteceu, por volta de 19h40.
A perícia da Polícia Civil foi acionada, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado aos familiares. A corporação informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra e que, até o momento, ninguém foi detido.
Conforme informado pela Eco101, concessionária que administra a rodovia, trânsito precisou ser desviado no trecho durante o atendimento. Pouco depois das 21h, a BR 101 foi totalmente liberada e o tráfego segue normalmente.

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