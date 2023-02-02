Quadrilha é presa em hotel por aplicar golpes em lojas e bancos no ES

Operação que resultou na prisão da quadrilha foi feita em conjunto pela Polícia Militar e a Polícia Civil

A PM obteve informações sobre a última ação da quadrilha na terça-feira (31), quando dois homens fizeram compras em uma loja de eletrodomésticos em Boa Esperança, com o uso de documentos falsos. Na data, a corporação também descobriu que eles estariam hospedados em um hotel no Centro da cidade.