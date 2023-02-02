Quadrilha é presa em hotel por aplicar golpes em lojas e bancos no ES

Seis pessoas suspeitas de integrarem uma quadrilha especializada em crimes de estelionato foram presas durante uma operação realizada na última terça-feira (31) em um hotel em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com as autoridades policiais, o grupo aplicava golpes em lojas e em bancos no município, em Nova Venécia e em São Mateus.
Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos são cinco homens (de 33, 40, 41, 44 e 56 anos) e uma mulher, de 48 anos. Cinco deles são de São Paulo e um é de Goiás. Na operação, foram realizadas buscas nos quartos do estabelecimento, onde foram apreendidos: celulares, chips, documentos falsos, cartões de crédito, televisões e um notebook.
A PM obteve informações sobre a última ação da quadrilha na terça-feira (31), quando dois homens fizeram compras em uma loja de eletrodomésticos em Boa Esperança, com o uso de documentos falsos. Na data, a corporação também descobriu que eles estariam hospedados em um hotel no Centro da cidade.
Os suspeitos foram abordados quando tentavam deixar a hospedagem, em uma caminhonete Chevrolet S10, de cor prata. O grupo também tinha um carro Hyundai HB20. Os dois veículos foram removidos para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Materiais apreendidos no hotel, durante operação:
- 34 chips telefônicos;
- 16 cartões de crédito;
- 14 aparelhos celulares;
- 4 RGs falsos;
- 2 veículos;
- 2 televisões;
- 2 cheques falsos em branco;
- 1 notebook.
Mais informações sobre o caso serão fornecidas em uma entrevista coletiva marcada para acontecer na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (2).