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Operação

Daniel Silveira é preso em Petrópolis; PF acha 'muito dinheiro' em imóvel

Político foi detido um dia após ficar sem mandato como deputado federal. Motivo da detenção ainda não foi divulgado pelas autoridades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2023 às 08:30

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 08:30

O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).
O ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) Crédito: Evaristo Sa/AFP
Daniel Silveira (PTB-RJ) foi preso na manhã desta quinta-feira (2), um dia depois de ficar sem mandato como deputado federal. Segundo o site G1, fontes da Polícia Federal informaram que 'havia muito dinheiro' na casa do ex-parlamentar, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Motivo da detenção ainda não foi divulgado pelas autoridades.
LEIA AQUI: Senador do ES acusa Daniel Silveira de plano para golpe de Estado
O mandado de prisão também foi emitido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-parlamentar perdeu o foro privilegiado nesta quarta-feira, dia 1º, após não ter conseguido se eleger para o Senado nas eleições de outubro do ano passado.
Silveira se candidatou ao Senado pelo Rio de Janeiro, mas não se elegeu, apesar de ter recebido  1,5 milhão de votos. Sem mandato, ele perdeu o foro privilegiado.
Mais informações em instantes.

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