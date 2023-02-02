Daniel Silveira é preso em Petrópolis; PF acha 'muito dinheiro' em imóvel

Daniel Silveira (PTB-RJ) foi preso na manhã desta quinta-feira (2), um dia depois de ficar sem mandato como deputado federal. Segundo o site G1, fontes da Polícia Federal informaram que 'havia muito dinheiro' na casa do ex-parlamentar, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Motivo da detenção ainda não foi divulgado pelas autoridades.
O mandado de prisão também foi emitido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-parlamentar perdeu o foro privilegiado nesta quarta-feira, dia 1º, após não ter conseguido se eleger para o Senado nas eleições de outubro do ano passado.
Silveira se candidatou ao Senado pelo Rio de Janeiro, mas não se elegeu, apesar de ter recebido 1,5 milhão de votos. Sem mandato, ele perdeu o foro privilegiado.
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