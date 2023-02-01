Meneguelli vai compor Mesa Diretora da Assembleia; veja todos os nomes

Sergio Meneguelli, deputado estadual Crédito: Fernando Madeira

Entre os sete nomes da composição da Mesa Diretora, está o deputado eleito com mais votos, o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos), que completou um dos dois nomes que faltavam na lista. Meneguelli será 3° secretário. Já Adilson Espíndula (PDT) será 4° secretário.

A garantia de uma vaga na Mesa Diretora foi o principal motivo para a presença de Meneguelli na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, que estava incerta até na véspera da posse. No último sábado (28), aliás, declarou ao colunista Leonel Ximenes que havia 99,99% de chances de não ir à solenidade . O ex-prefeito de Colatina está em recuperação após ter feito uma cirurgia no intestino.

Ao longo das discussões para a eleição, Meneguelli não havia se manifestado sobre apoio a Marcelo Santos ou Vandinho, mas a presença dele na chapa teria sido articulada diretamente com o governo.

Formação

Foram estabelecidas compensações ao tucano e aos aliados dele. O braço direito de Vandinho, Hudson Leal (Republicanos), foi alocado como vice-presidente na chapa governista, encabeçada por Marcelo. Danilo Bahiense, do PL, será o 2º vice.