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Legislativo

Meneguelli vai compor Mesa Diretora da Assembleia; veja todos os nomes

Uma única chapa foi protocolada na eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa que ocorre na tarde desta quarta-feira (1°), com Marcelo Santos na presidência
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

01 fev 2023 às 15:14

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 15:14

Deputados tomam posse na Assembleia Legislativa do ES
Sergio Meneguelli, deputado estadual Crédito: Fernando Madeira
Uma única chapa foi protocolada para eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), que acontece na tarde desta quarta-feira (01). Alguns nomes já estavam confirmados na composição, como a presidência de Marcelo Santos  (Podemos) e de João Coser (PT) como 1° secretário
Entre os sete nomes da composição da Mesa Diretora, está o deputado eleito com mais votos, o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos), que completou um dos dois nomes que faltavam na lista. Meneguelli será 3° secretário. Já Adilson Espíndula (PDT) será 4° secretário.
A garantia de uma vaga na Mesa Diretora foi o principal motivo para a presença de Meneguelli na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, que estava incerta até na véspera da posse. No último sábado (28), aliás, declarou ao colunista Leonel Ximenes que havia 99,99% de chances de não ir à solenidade. O ex-prefeito de Colatina está em recuperação após ter feito uma cirurgia no intestino.

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Meneguelli passa mal após tomar posse na Assembleia

Ao longo das discussões para a eleição, Meneguelli não havia se manifestado sobre apoio a Marcelo Santos ou Vandinho, mas a presença dele na chapa teria sido articulada diretamente com o governo.

Formação

A chapa única foi formada após negociações conturbadas, que se estenderam até as horas anteriores ao pleito. Vandinho Leite (PSDB) recuou e fechou com o grupo de Marcelo Santos (Podemos), que já tinha apoio suficiente entre os colegas para ser eleito.
Foram estabelecidas compensações ao tucano e aos aliados dele. O braço direito de Vandinho, Hudson Leal (Republicanos), foi alocado como vice-presidente na chapa governista, encabeçada por Marcelo. Danilo Bahiense, do PL, será o 2º vice.

Veja a composição da Mesa

► Presidente: Marcelo Santos (Podemos)
► Vice-presidente: Hudson Leal (Republicanos)
►2º vice-presidente: Danilo Bahiense (PL)
►1º secretário: João Coser (PT)
 ►2ª secretária: Janete de Sá (PSB)
►3º secretário: Sérgio Meneguelli (Republicanos)
►4º secretário: Adilson Espíndula (PDT)

Chapa única

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