Marcos do Val diz que vai se afastar do Senado e sair definitivamente da política

Senador Marcos do Val Crédito: Roque de Sá - Agência Senado

Às 2h16 da madrugada desta quinta-feira (2), o senador do Espírito Santo Marcos do Val (Podemos) publicou no Twitter o link para uma "notícia urgente" que postou no Instagram, naquele mesmo horário. No texto, o parlamentar comunica a saída da política, "definitivamente".

"Não adianta ser transparente, honesto, lutar por um país melhor se os ataques e as ofensas seguem da mesma forma. Nos próximos dias, darei entrada no pedido de afastamento do Senado e voltarei para a minha carreira nos EUA", escreveu Do Val.

Nos comentários, diversos apoiadores pedem para que ele continue na vida pública. Enquanto outros torcem para que a saída se confirme.

Em post no Instagram, Marcos do Val diz que vai sair definitivamente da politica Crédito: Reprodução/Instagram

Do Val foi eleito em 2018. Tem mais quatro anos de mandato. A 1ª suplente dele é Rosana Foerst. É ela que teria direito a assumir a cadeira caso ele realmente peça para sair.

A coluna telefonou para o senador no início da manhã desta quinta-feira (2), mas ainda não conseguiu contato com o parlamentar.

"Vai sair na Veja a tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele, só para vocês terem ideia. E é logico que eu denunciei" Marcos do Val (Podemos) - Senador do ES

Bolsonaro perdeu as eleições de 2022 e sempre desacreditou o sistema eleitoral, sem provas, insuflando apoiadores a atos antidemocráticos, o que culminou na invasão à sede dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023.

Do Val foi apoiador de Bolsonaro enquanto ele esteve à frente da Presidência da República, embora reclamasse de ser chamado de bolsonarista.

Ele apoia pautas como o armamento da população civil e foi um defensor do então presidente na CPI da Covid, inclusive divulgou medicamentos comprovadamente ineficazes contra a doença, seguindo o exemplo de Bolsonaro.

Após a invasão das sedes dos Três Poderes, o senador do Espírito Santo afirmou que, com o ato, a direita "deu um tiro no pé".

? GRAVE: O senador Marcos do Val informa que Bolsonaro o coagiu para a tentativa de um golpe de Estado. Segundo ele, a denúncia sairá na Veja. pic.twitter.com/KAyx3pO1Jp — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) February 2, 2023

O rompante de Do Val sobre abandonar a política deu-se após uma sequência de stories (publicações no Instagram que ficam no ar por 24 horas) em que ele rebateu críticas por ter cumprimentado o presidente reeleito do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), pela vitória na eleição da Mesa Diretora, nesta quarta-feira (1º).

O voto dos senadores foi secreto, mas, ainda antes do pleito, Do Val declarou que optaria pelo adversário de Pacheco, o bolsonarista Rogério Marinho (PL).

O fato de ter cumprimentado o colega não quer dizer que tenha votado de forma diversa. O próprio Do Val publicou vídeo que mostra o abraço que deu em Pacheco.

"Somos amigos e sou grato a ele porque durante a Covid ele me ajudou a enviar recursos para o meu estado", explicou o senador.

Do Val acabou em uma lista feita por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entre os senadores que votaram contra Rogério Marinho, Chamou a publicação de "fake news":

"Cada história que criam... Contando os dias para largar esse mandato! Vocês não merecem o meu esforço!" Marcos do Val (Podemos) - Senador, em post no Instagram

Chegou até a responder de forma rude, e um tanto infantil, a uma seguidora. "Qual é o seu valor, Marcos do Val?", perguntou a eleitora. "O mesmo da sua mãe!", rebateu o parlamentar do Podemos.

Em seguida, veio "a notícia urgente" sobre o afastamento do mandato e a saída definitiva da política.

Não se sabe se, realmente, Do Val vai largar o mandato e a política, de vez.