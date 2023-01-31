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Na madrugada

Ciclista pega 'carona' em carreta e morre atropelado na BR 101 em Viana

Segundo informações iniciais da PRF, a vítima e a carreta não foram identificadas; acidente aconteceu em um dos trechos considerados mais perigosos no Estado
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

31 jan 2023 às 08:46

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 08:46

Ciclista morreu atropelado na BR 101 em Viana
Ciclista morreu atropelado na BR 101 em Viana Crédito: Reprodução | PRF
Um ciclista foi atropelado e morreu após se segurar e "pegar carona" em uma carreta no km 299, na BR 101, em Viana, na altura do viaduto de Marcílio de Noronha. A morte aconteceu no início da madrugada desta terça-feira (31), por volta de 1h, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a corporação, o homem se desequilibrou, caiu e foi atingido pelo mesmo veículo em que ele segurava. Até o início desta manhã, ele não havia sido identificado.
Segundo informações iniciais da PRF, a carreta também não foi identificada, e as equipes ainda buscam informações por meio de câmeras de videomonitoramento. Uma imagem divulgada pela corporação mostra o ciclista caído no chão, junto com a bicicleta. Ele morreu no local.
O trecho onde esse atropelamento fatal aconteceu é um dos pontos considerados mais perigosos em rodovias federais no Espírito Santo. Segundo balanço da PRF, o ponto crítico do km 290 ao km 300, localizado entre Viana e Cariacica, registrou 170 acidentes no ano passado, sendo 48 graves. Neles, 50 pessoas ficaram feridas e quatro morreram.
A corporação prometeu reforçar a fiscalização nos trechos considerados de maior perigo. Os outros dois pontos críticos da BR 101 ficam na Serra e em Linhares.

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