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Carro tomba no meio da BR 101 em acidente com mais três veículos na Serra

Segundo a PRF, o passageiro da moto envolvida na colisão ficou gravemente ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2023 às 12:49

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 12:49

Acidente com morte na BR 101, na altura de Taquara, na Serra
Acidente na BR 101, na altura do bairroTaquara, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma colisão envolvendo uma moto, dois caminhões e um automóvel deixou uma pessoa gravemente ferida, no km 264,9 da BR 101, na Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do bairro Taquara, e o passageiro da moto ficou gravemente ferido. 
Ainda segundo a corporação, o piloto da moto teria invadido a contramão e batido de frente contra um veículo de carga. Uma foto tirada no local do acidente mostra um carro tombado no meio da rodovia, no sentido Serra Sede. A dinâmica completa ainda não foi revelada. 
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO), da Eco101, houve uma ocorrência envolvendo uma carreta, uma motocicleta e um carro de passeio, no sentido norte da rodovia. A ocorrência foi registrada às 8h07 desta segunda-feira (30).
Para o atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho). Uma pessoa foi encaminhada para o hospital. As faixas centrais, sentido norte, ficaram com interdição e foram totalmente liberadas às 9h12.

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