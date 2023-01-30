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Perigo no trânsito

Veja os dias da semana e horários com mais acidentes nas BRs do ES

Levantamento da PRF mostra que ocorrências acontecem com mais frequência no início da semana, e aponta três dos trechos mais perigosos do Estado no segundo semestre de 2022
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

30 jan 2023 às 11:34

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 11:34

Operação da PRF abordou motoristas em um dos trechos mais perigosos do ES, em Linhares
Operação da PRF abordou motoristas na BR 101, em Linhares, nesse domingo (29) Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Nos últimos seis meses de 2022, os acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo aconteceram com maior frequência aos domingos, segundas e terças-feiras, das 6h às 7h e das 16h às 20h. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (30) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O inspetor Eduardo Costa Negro explicou que, no início da semana, acontecem muitos acidentes devido ao deslocamento de moradores para os locais de trabalho, sobretudo aqueles que moram em outras cidades. Destacou ainda que esses horários registram a maior circulação de pessoas nas ruas e, por isso, os acidentes se tornam mais recorrentes.
"Nos outros dias, em especial a sexta, sábado e domingo, são dias cujos índices de acidentes têm relação com o lazer das pessoas, o consumo de bebidas alcoólicas e um deslocamento noturno depois de uma festa, um show", afirmou.
Dias da semana com maior quantidade de acidentes:
  • Domingo 
  • Segunda-feira
  • Terça-feira 

Piores horários 

  • 6h às 7h (em todos os dias da semana)
  • 16h às 20h (em todos os dias da semana)
Três trechos da BR 101 também foram considerados pela PRF como os mais perigosos de todas as rodovias federais capixabas (veja abaixo). A corporação informou que, por isso, esses locais serão alvo de fiscalizações mais rigorosas. 
Somente nesses pontos – cada um com 10 quilômetros de extensão – aconteceram 530 acidentes no ano passado. No total, as ocorrências nos pontos críticos deixaram 13 mortos em 2022, além de 144 gravemente feridos.
Ponto crítico 1: Km 290 ao Km 300
  • Trecho fica entre Viana e Cariacica 
  • Acidentes totais: 170 
  • 48 acidentes graves 
  • 4 acidentes com mortes
  • 50 feridos graves 
  • 4 mortes
Ponto crítico 2: Km 260 ao Km 270
  • Trecho fica na Serra 
  • Acidentes totais: 208 
  • 46 acidentes graves 
  • 2 acidentes com mortes 
  • 52 feridos graves 
  • 3 mortos
Ponto crítico 3: Km 140 ao Km 150
  • Trecho fica em Linhares 
  • Acidentes totais: 152 
  • 43 acidentes graves 
  • 6 acidentes com mortes 
  • 42 feridos graves 
  • 6 mortos
"Esses locais, seja em Linhares, Cariacica ou Serra, são pontos onde há uma mistura entre o fluxo naturalmente rodoviário, que segue no eixo Norte-Sul da BR 101, e o fluxo local das aglomerações urbanas. São trechos que normalmente estão perto de bairros residenciais", destacou Costa Negro.
No km 260, na Serra, em um dos trechos apontados pelo levantamento, um acidente envolvendo quatro veículos matou um jovem de 18 anos na última segunda-feira (23). O rapaz perdeu o controle do veículo durante uma ultrapassagem e bateu de frente contra um caminhão. Outros dois carros também bateram, com menos gravidade.

Fiscalização

Uma operação – chamada de "Segurança Viária" – foi realizada nesse domingo (29) para reduzir o número de acidentes graves nos pontos identificados pela PRF.  Foram mais de 600 veículos fiscalizados, com registro de 230 autuações, sendo 23 por ultrapassagens em locais de acidentes graves, 45 pessoas sem cinto de segurança e três condutores sob efeito de álcool.
Já nas verificações criminais, um homem foi preso por possuir mandado por homicídio, outro foi detido com motocicleta adulterada e dois foram presos por crime de trânsito.

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