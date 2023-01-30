Veja os dias da semana e horários com mais acidentes nas BRs do ES

Operação da PRF abordou motoristas na BR 101, em Linhares, nesse domingo (29) Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Nos últimos seis meses de 2022, os acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo aconteceram com maior frequência aos domingos, segundas e terças-feiras, das 6h às 7h e das 16h às 20h. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (30) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O inspetor Eduardo Costa Negro explicou que, no início da semana, acontecem muitos acidentes devido ao deslocamento de moradores para os locais de trabalho, sobretudo aqueles que moram em outras cidades. Destacou ainda que esses horários registram a maior circulação de pessoas nas ruas e, por isso, os acidentes se tornam mais recorrentes.

"Nos outros dias, em especial a sexta, sábado e domingo, são dias cujos índices de acidentes têm relação com o lazer das pessoas, o consumo de bebidas alcoólicas e um deslocamento noturno depois de uma festa, um show", afirmou.

Dias da semana com maior quantidade de acidentes:

Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Piores horários

6h às 7h (em todos os dias da semana)

16h às 20h (em todos os dias da semana)

Três trechos da BR 101 também foram considerados pela PRF como os mais perigosos de todas as rodovias federais capixabas (veja abaixo). A corporação informou que, por isso, esses locais serão alvo de fiscalizações mais rigorosas.

Somente nesses pontos – cada um com 10 quilômetros de extensão – aconteceram 530 acidentes no ano passado. No total, as ocorrências nos pontos críticos deixaram 13 mortos em 2022, além de 144 gravemente feridos.

Ponto crítico 1: Km 290 ao Km 300

Trecho fica entre Viana e Cariacica

Acidentes totais: 170

48 acidentes graves

4 acidentes com mortes

50 feridos graves

4 mortes

Ponto crítico 2: Km 260 ao Km 270

Trecho fica na Serra

Acidentes totais: 208

46 acidentes graves

2 acidentes com mortes

52 feridos graves

3 mortos

Ponto crítico 3: Km 140 ao Km 150

Trecho fica em Linhares

Acidentes totais: 152

43 acidentes graves

6 acidentes com mortes

42 feridos graves

6 mortos

"Esses locais, seja em Linhares, Cariacica ou Serra, são pontos onde há uma mistura entre o fluxo naturalmente rodoviário, que segue no eixo Norte-Sul da BR 101, e o fluxo local das aglomerações urbanas. São trechos que normalmente estão perto de bairros residenciais", destacou Costa Negro.

Fiscalização

Uma operação – chamada de "Segurança Viária" – foi realizada nesse domingo (29) para reduzir o número de acidentes graves nos pontos identificados pela PRF. Foram mais de 600 veículos fiscalizados, com registro de 230 autuações, sendo 23 por ultrapassagens em locais de acidentes graves, 45 pessoas sem cinto de segurança e três condutores sob efeito de álcool.