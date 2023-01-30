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Litoral Sul do ES

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101 em Anchieta

Vítima chegou a ser socorrida, mas faleceu a caminho do hospital, segundo a Eco 101; batida ocorreu no km 352 da BR 101, em Anchieta
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 jan 2023 às 12:15

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 12:15

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101
Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101 Crédito: Divulgação/ PRF
Um motociclista morreu em um acidente na manhã desta segunda-feira (30), na BR 101, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto teria invadido a contração e batido de frente com uma carreta.
Segundo a PRF, a colisão ocorreu no km 352 da rodovia federal. A informação é de que a motocicleta teria invadido a contramão no sentido Sul. Com o impacto, a moto foi parar embaixo da cabine da carreta.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a vítima foi socorrida e levada para um hospital, mas faleceu no caminho e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O tráfego flui em pare e siga após a colisão, mas a via foi totalmente liberada às 10h34.
Além de PRF, os bombeiros estiveram no local, segundo a Eco 101. O motorista da carreta não se feriu. 

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