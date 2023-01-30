Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101 em Anchieta

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101 Crédito: Divulgação/ PRF

Um motociclista morreu em um acidente na manhã desta segunda-feira (30), na BR 101, em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal , o condutor da moto teria invadido a contração e batido de frente com uma carreta.

Segundo a PRF, a colisão ocorreu no km 352 da rodovia federal. A informação é de que a motocicleta teria invadido a contramão no sentido Sul. Com o impacto, a moto foi parar embaixo da cabine da carreta.

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a vítima foi socorrida e levada para um hospital, mas faleceu no caminho e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O tráfego flui em pare e siga após a colisão, mas a via foi totalmente liberada às 10h34.