Motorista envolvido em acidente em Fundão ia visitar esposa grávida

Taynan Vieira Nogueira, de 27 anos, saiu de Aracruz e seguia para visitar a esposa grávida, Alessandra Lopes, de 21 anos, no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Acervo pessoal

A esposa dele, Alessandra Lopes, de 21 anos, estava internada no hospital após descobrir uma complicação na gravidez. O casal espera duas meninas, Liz e Isis. O marido levava alguns documentos para ela. Após o acidente ele foi socorrido para o mesmo hospital que a mulher estava, onde segue internado.

“Ele estava vindo para me entregar alguns documentos. Quando eu soube do acidente e que ele tinha vindo para o mesmo hospital, conseguiu ser liberada para ir atrás de informações sobre ele”, relata.

Taynan fraturou o braço e quebrou algumas costelas. Segundo a esposa, nesta quarta-feira (1), ele passou por uma cirurgia devido ao ferimento no braço, mas não corre risco de vida. Ele ainda não tem previsão de alta.

O acidente

O acidente ocorreu por volta de 5h50 de sexta-feira (27), no quilômetro 232 da BR 101, em Fundão, entre dois carros e uma carreta.

Eugênio Marcos Covre, 64 anos, e Elianete Jorge da Silva Covre, 58 anos, que estavam no Fiat Siena que pegou fogo, não resistiram aos ferimentos e morreram. Imagens mostram que o veículo em que estava Taynan ficou com a frente destruída.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu devido a uma ultrapassagem indevida. O motorista do Siena tentou a ultrapassagem, e Taynan que estava seguindo com o Fusion preto se assustou, tentou desviar, mas acabou perdendo o controle e batendo no carro vermelho. A carreta chegou logo depois, colidindo com os veículos.