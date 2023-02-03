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Homem morre baleado e tem moto levada durante assalto na Serra

Micael Martins Lacerda, de 28 anos, foi morto na noite dessa quinta-feira (2) em Praiamar; moto dele foi achada pouco depois no mesmo bairro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2023 às 08:46

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 08:46

Micael Martins Lacerda, morto durante um roubo na Serra
Micael Martins Lacerda, morto durante um roubo na Serra Crédito: Acervo Pessoal
Um motociclista de 28 anos, identificado como Micael Martins Lacerda, foi morto durante um assalto na noite dessa quinta-feira (2), no bairro Praiamar, na região de Nova Almeida, na Serra
Segundo o repórter Diony Silva, da TV Gazeta, ele foi atingido por dois tiros, um na cabeça e outro no pescoço. A vítima teria ido fazer uma entrega, mas o pneu do veículo furou após o término do expediente. Ele até conseguiu resolver o problema, porém foi morto logo depois.
Testemunhas também contaram à reportagem que os criminosos estavam de carro e chegaram a passar por cima do corpo de Micael, depois de efetuarem os disparos. Ao fugirem, eles ainda levaram a moto que ele usava para trabalhar.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após tiros serem ouvidos na região. No local, a equipe encontrou o homem já morto. Buscas foram realizadas e o veículo foi localizado abandonado, sem as chaves, no bairro Parque das Gaivotas, no mesmo município.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, e a motocicleta para um pátio credenciado. Outros detalhes não foram divulgados.

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