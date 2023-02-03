PF cumpre mandados em investigação sobre atos terroristas Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. PF faz busca e apreensão no ES em operação contra atos golpistas

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta sexta-feira (2), um mandado de busca e apreensão em Cachoeiro de Itapemirim , no Espírito Santo, durante a 4ª fase da Operação Lesa Pátria. Em todo o país, são três mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão.

A medida tem o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, quando as sedes dos poderes foram invadidas e destruídas em Brasília.

A ação cumpre decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), para os Estados de Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e Distrito Federal. Não foram divulgadas informações sobre a identidade dos alvos.

No dia 8 de janeiro, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF foram depredados, num movimento terrorista e golpista. Além dos imóveis, foram alvo de destruição móveis, obras de artes, computadores, entre outros objetos.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.