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Lesa Pátria

PF faz busca e apreensão no ES em operação contra atos golpistas

Em todo o país, segundo a PF, são três mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão. É a 4ª fase da operação Lesa Pátria no país
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

03 fev 2023 às 07:41

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 07:41

Polícia Federal
PF cumpre mandados em investigação sobre atos terroristas Crédito: Carlos Alberto Silva
PF faz busca e apreensão no ES em operação contra atos golpistas
A Polícia Federal cumpre, na manhã desta sexta-feira (2), um mandado de busca e apreensão em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, durante a 4ª fase da Operação Lesa Pátria. Em todo o país, são três mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão.
A medida tem o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, quando as sedes dos poderes foram invadidas e destruídas em Brasília. 
No último dia 27, a Polícia Federal cumpriu a 3ª fase da operação. No Espírito Santo, foram expedidos 8 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão. Desta vez, há apenas um mandado. 
A ação cumpre decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), para os Estados de Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e Distrito Federal. Não foram divulgadas informações sobre a identidade dos alvos.
No dia 8 de janeiro, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF foram depredados, num movimento terrorista e golpista. Além dos imóveis, foram alvo de destruição móveis, obras de artes, computadores, entre outros objetos.
Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.
As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.

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