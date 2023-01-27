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Lesa Pátria

PF cumpre 4 mandados de prisão no ES contra envolvidos em atos golpistas

Oito mandados de busca e apreensão também estão previstos. Objetivo da ação é identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 jan 2023 às 08:40

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 08:40

Bolsonaristas invadem prédios dos Três Poderes em Brasília, neste domingo (8)
Bolsonaristas invadem prédios dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27), a terceira fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília. No Espírito Santo, a Polícia Federal cumpre quatro mandados de prisão e oito de busca e apreensão. Os nomes dos alvos não foram divulgados.
No total, estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal. Confira o detalhamento completo dos demais estados abaixo:
  • Busca e apreensão:
  • SC - 1
  • DF - 4
  • RJ - 9 
  • PR -1 
  • MG - 4
  • Prisão
  • SC - 1
  • DF - 2
  • RJ - 1 
  • PR -1 
  • MG - 2
Segundo apurações do portal g1, em Minas Gerais foram presos Eduardo Antunes Barcelos, da cidade de Cataguases, e Marcelo Eberle Motta, de Juiz de Fora. Ambos registraram vídeos deles mesmos durante a invasão aos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. 
Já em Santa Catarina, foi presa Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, flagrada em vídeos depredando os prédios públicos. Antes, ela já tinha sido presa por tráfico. 

Ação permanente

A Polícia Federal informou que a Operação Lesa Pátria será permanente, para identificar os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF foram invadidos por pessoas que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições.
Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.
O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), se pronunciou sobre a operação no Twitter. “A autoridade da lei é maior do que os extremistas", escreveu. 

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