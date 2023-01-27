PF cumpre 4 mandados de prisão no ES contra envolvidos em atos golpistas

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27), a terceira fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília. No Espírito Santo, a Polícia Federal cumpre quatro mandados de prisão e oito de busca e apreensão. Os nomes dos alvos não foram divulgados.
No total, estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal. Confira o detalhamento completo dos demais estados abaixo:
- Busca e apreensão:
- SC - 1
- DF - 4
- RJ - 9
- PR -1
- MG - 4
- Prisão
- SC - 1
- DF - 2
- RJ - 1
- PR -1
- MG - 2
Segundo apurações do portal g1, em Minas Gerais foram presos Eduardo Antunes Barcelos, da cidade de Cataguases, e Marcelo Eberle Motta, de Juiz de Fora. Ambos registraram vídeos deles mesmos durante a invasão aos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.
Já em Santa Catarina, foi presa Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, flagrada em vídeos depredando os prédios públicos. Antes, ela já tinha sido presa por tráfico.
Ação permanente
A Polícia Federal informou que a Operação Lesa Pátria será permanente, para identificar os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF foram invadidos por pessoas que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições.
Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.
O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), se pronunciou sobre a operação no Twitter. “A autoridade da lei é maior do que os extremistas", escreveu.